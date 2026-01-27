Millonarios tiene tres anhelados regresos para el duelo contra Pasto

Millonarios viaja este martes 27 de enero a la ciudad de Pasto para su partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay, duelo ante el conjunto ‘volcánico’ que representa un gran desafío para el equipo dirigido por el técnico Hernán Torres, que busca su primer triunfo en el certamen ante un rival que por el contrario lleva puntaje perfecto con dos victorias consecutivas.

El equipo azul de la capital del país buscará no solo obtener los tres puntos, sino también hacerlo jugando buen fútbol, ya que el puesto de Hernán Torres tambalea luego de las flojas presentaciones en esta liga y en el remate del anterior campeonato.

Millonarios tiene tres regresos muy esperados por los hinchas

Dentro de la convocatoria aparecen tres nombres muy queridos por los hinchas de Millonarios, pues está el regreso de Radamel Falcao García, ídolo y líder de la institución que sorprendió con su fichaje en este inicio del 2026.

Las directivas de Millonarios lograron reducir la sanción que la Dimayor le tenía al ‘Tigre’ Falcao y el goleador colombiano podría volver a vestir la camiseta del cuadro ‘embajador tras poco más de seis meses sin hacerlo, en duelo contra Deportivo Pasto que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de enero a partir de las 8:30 de la noche.

Leonardo Castro y Llinás vuelven a la convocatoria

Por otro lado, el delantero Leonardo Castro ya cumplió las dos fechas de sanción que debía pagar en esta Liga BetPlay y ya está disponible a las órdenes del técnico Torres, mientras que Andrés Llinás se recuperó por completo de la fractura del cuello del pie que lo tuvo alejado de las canchas por algo más de cinco meses.

Es importante mencionar que dentro de la convocatoria no aparece el último fichaje de Millonarios, Édgar Elizalde, defensor uruguayo que se creía ya estaba con ritmo de competencia para poder jugar, pero finalmente no será tenido en cuenta para este partido contra Pasto, así que su debut se daría en la fecha 4 de la liga cuando el cuadro ‘albiazul’ enfrente de local al DIM el próximo domingo 3 de febrero.