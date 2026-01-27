Millonarios visita al Deportivo Pasto con la necesidad de los tres puntos, la fecha tres en el estadio La Libertad promete ser una caldera para enfrentar al cuadro embajador, que entre sus filas tendrá al histórico Radamel Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia.

El entrenador del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, hizo un balance de las dos primeras fechas que lo tienen como colíder tras el arranque del campeonato. El español además analizó a Millonarios, su próximo rival, y por supuesto dejó un cumplido para el Tigre Falcao, quien estaría confirmado para enfrentar al equipo volcánico.

En diálogo con Win Sports, el estratega comentó sobre la renovación total del plantel: “La verdad, para nosotros que somos un grupo nuevo, al final solo siguen tres jugadores de la temporada pasada, más de veinte fichajes, llevamos un mes solo trabajando juntos, era importante comenzar bien para que los jugadores tomaran confianza lo que desde el cuerpo técnico intentamos plantear, el modelo de juego que estamos construyendo, contentos del inicio, pero ya pensando en Millonarios”.

El estratega fue preguntado por los tiempos con los que planifica el equipo en el arranque de la Liga: “La verdad que yo siempre lo he dicho en la Liga colombiana lo plazos son mas cortos y los modelos de juegos se tiene que construir más rápido, ya nos pasó el año pasado en Águilas, que llegamos a mitad de campeonato, y tuvimos que construir el modelo, prácticamente, en dos semanas, y esta vez hemos tenido tres semanas, tres semanas de pretemporada, pero de una manera más rápida, para luego durante la competición ir ajustando cosas”.

El técnico hizo un gran análisis sobre los resultados positivos que comienza a conseguir en el campeonato colombiano: “creo que la clave está en eso en ir ajustando durante la competición pero en crear los grandes pilares en espacios cortos de tiempo, es lo que hemos intentado hacer, creando bases e ir ajustando, ganar es importante para seguir confiando, hay que tener en cuenta los planes de partido, pero hemos hecho unos planes acertados donde hemos contrarrestado al rival y sacar las virtudes que nosotros tenemos. Estamos con mucha energía para sacar los tres puntos”.

El partido contra los embajadores puede ser una bisagra para los objetivos planteados en el semestre: “Yo creo que enfrentamos a un buen rival que se ha reforzado en este mercado de enero, no es la misma nómina que acabo el semestre anterior, han hecho refuerzos importantes”.

Risueño sabe que el ánimo del equipo embajador cambia con la llegada del tigre Falcao García; sin embargo agregó que el esquema de los volcánicos no cambiará: “creo sinceramente que la participación de Radamel, que creo que viajará, es buena porque al final los jugadores importantes tiene que estar en el terreno de juego, para nosotros no varia mucho que venga o que no venga, porque nuestro plan de partido va a ser el mismo, después de estudiar al rival, creemos en el plan de partido que tenemos, sabiendo que es un equipo que se ha reforzado bien, que tiene una buena nómina”

El entrenador se prepara para todas las circunstancias: “creo que puede volver Llinás, jugador de mucha experiencia para ellos, nosotros sabemos que es un partido difícil, nosotros jugando de local y con la mentalidad que tenemos a intentar buscar los tres puntos y buscar ganar el partido”.