Macnelly Torres comparó a Morelos con Muriel: "es de lejos, mejor"

Macnelly Torres es recordado como uno de los volantes creativos más influyentes del fútbol colombiano reciente, especialmente por su legado en Atlético Nacional y su aporte a la Selección Colombia. En las últimas horas el ex jugador ha sido tendencia con motivo de algunas publicaciones en sus redes sociales.

Macnelly Torres, voz autorizada en el FPC: tras la victoria de Nacional comparó a Muriel y a Morelos

En el conjunto verdolaga vivió sus años más brillantes. Tras su regreso en 2012, se consolidó como el cerebro del equipo gracias a su visión de juego, precisión en el pase y liderazgo en el campo. Fue pieza fundamental en un ciclo exitoso que incluyó títulos locales y, sobre todo, la consagración en la Copa Libertadores 2016.

Con la Selección Colombia también dejó huella. Disputó 48 partidos internacionales y fue clave en el proceso rumbo al Mundial de Brasil 2014. Su actuación en la histórica remontada ante Chile, que aseguró la clasificación.

El ex jugador ha estado muy activo en su x, red social en donde emitió algunos conceptos sobre Atlético Nacional, y su esquema: “No me gusta tirarle a los jugadores, pero Arias, Si ve la diferencia entre Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona es abismal, Es muy grande mi hermano por favor. A Diego Arias con la nevera totalmente llena le gusta complicarse solito”.

Macnelly Torres habla de Morelos y lo compara con Muriel: "tiene los mismos goles que el 'súper fichaje' del YUYU"

El trino más importante fue sobre los delanteros Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos, el recordado mediocampista aseguró: “Luis Fernando Muriel, la contratación estelar, según muchos, ha jugado 7 partidos en la Liga, marcando 4 goles; de esos goles, 3 son de penal. Alfredo Morelos ha jugado 4 partidos y ha marcado 4 goles; de esos, 1 es de penal”.

En el mismo post, el ex jugador de la Selección Colombia dijo: “Son números y hay que darlos: al que muchos le llaman 'Gordo' tiene los mismos goles que el 'súper fichaje' del YUYU. Razón tenía Carlos Antonio Vélez cuando en su momento dijo que Muriel no era competencia para Morelos, y que en lo único que se parecían era en la letra (M)”.

Macnelly Torres argumentó su respuesta, citando al periodista Carlos Antonio Vélez de Win Sports: “Hoy lo dicho por Vélez cobra factura, ya que son 2 estilos de juego muy distintos, donde el jugador de Atlético Nacional es de lejos, mejor que el jugador del Junior”.