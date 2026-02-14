David González reveló la presión vs Santa Fe: “No fue un ambiente fácil”

Como era de esperarse este viernes 13 de febrero, el Estadio Pascual Guerrero estaba a reventar en medio de un vibrante partido entre el América de Cali e Independiente Santa Fe. El cumpleaños 99 de la institución escarlata se vivió con una fiesta completa para el equipo femenino que ganó ante el Junior de Barranquilla 3-0 y el masculino que superó la prueba 1-0.

Al América le costó bastante romper los ceros y Jean Fernandes resistió en la portería. Yeison Guzmán perdió una chance clara de gol en la primera parte y en el segundo tiempo llegó el tanto que ansiaban gracias a una gran habilitación y definición del nuevo delantero, Daniel Valencia, ecuatoriano y goleador de la Liga Ecuabet con Manta FC.

Demostró su capacidad goleadora y fue el diferente para llevarse los tres puntos. América de Cali es cuarto en la tabla de posiciones con un partido menos ante Fortaleza sin fecha definida. David González analizó la victoria por la mínima diferencia.

DAVID GONZÁLEZ SOBRE LA VICTORIA: NUNCA ES QUE TOCAMOS EL TECHO”

Sin duda alguna, lo más destacado del América fue nada más ni nada menos que los debutantes, Daniel Valencia con gol y Jean Fernandes que salvó varias, sobre todo en el primer tiempo. David destacó el escenario y a sus dos jugadores que figuraron, “un partido con mucha intensidad. Santa Fe es un equipo con jugadores intensos, ganadores de duelos y demasiado físicos. Supimos igualar esa intensidad sumándole lo bueno que sabemos hacer con el balón. No era un ambiente fácil porque estábamos en la obligación de darle este regalo a la hinchada, darle la vuelta a lo que se hizo en el semestre anterior teniendo las tribunas llenas.

No podíamos dejar que los hinchas se fueran de la cancha sin esa satisfacción. Debut soñado de Daniel (Valencia). Le va a servir más todavía con este empujón y la confianza que se va a tener por él. Nos lleva a seguir buscando este objetivo de muchas formas siempre buscando ganar partidos”.

Justamente, del arquero brasileño, aseveró que, “tuvo dos o tres intervenciones claves y al final eso es lo que uno busca en un arquero de la experiencia de Jean. Estamos contentos por su debut porque llevaba varios partidos sin atajar y lo hizo muy bien con toda la confianza”.

La polifuncionalidad que ve en sus jugadores como el caso de Jan Lucumí afirmó que, “de Lucumí esto no es novedoso, puede jugar en cualquiera de las zonas ofensivas. Su ritmo de juego hace que las acciones suban y que no pierda los balones en las acciones de riesgo y nos va a dar muchas cosas”.

Por último, habló de la solidez defensiva y la falta de gol que poco a poco se viene mejorando, “un partido como se compitió y un rival que no podíamos tener uno mejor para celebrar este cumpleaños. La manera como se compitió cuando Santa Fe creó peligro en defensa y buscamos ir siempre hacia adelante”.

También dejó claro que tuvo las acciones y que no hay que conformarse solo con una victoria por la mínima, “además del gol tuvimos otra oportunidad de Daniel en una doble atajada de Marmolejo, buscamos a Daniel y la tiró por fuera, la jugada de Yeison en la presión, donde hiciera ese gol había que enmarcarlo. Ojalá se pudiera marcar cuatro o cinco goles en todos los partidos. Me voy feliz, pero nunca es que tocamos el techo”.