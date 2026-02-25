Mala noticia para Medellín: fuerte sanción a Alejandro Restrepo

Deportivo Independiente Medellín recibió una mala noticia este miércoles 25 de febrero por parte del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, después de que se diera a conocer a conocer la resolución 019 de 2026 en la que se reportó al director técnico Alejandro Restrepo.

El estratega fue castigado por "emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra oficial de partido".

Ante el castigo del Comité Disciplinario, Alejandro Restrepo no podrá dirigir a Medellín en los partidos contra Atlético Bucaramanga (fecha 9), Boyacá Chicó (fecha 10) y Jaguares (fecha 11).

Alejandro Restrepo fue expulsado el viernes 20 de febrero al término del partido entre Medellín contra Llaneros que finalizó empatado 2-2.

El entrenador vio la tarjeta roja por el tiempo añadido durante el compromiso y la posterior anotación de Llaneros en el minuto 90+9 de Neider Ospina.

Pobre inicio de temporada de Medellín en Liga BetPlay

Medellín ha tenido un pobre inicio de temporada en la Liga BetPlay al registrar siete puntos, luego de una victoria, cuatro empates y tres derrotas que lo ubican en la posición 6.

Por otro lado, en la Copa Conmebol Libertadores, el conjunto antioqueño logró la clasificación a la tercera ronda previa, después de eliminar con un global de 2-1 a Liverpool Fc.