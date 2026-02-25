Preocupación en Medellín pese a la clasificación: estadística a corregir en Libertadores

Victoria en el partido de ida y un empate en la vuelta que le permitió al Deportivo Independiente Medellín sobrepasar la segunda fase de la Copa Libertadores y sellar el paso a la tercera instancia que será el último punto para poder llegar al cuadro principal de los grupos.

Medellín llegó a esta Fase II con un camino favorable, dado que tenía el privilegio de terminar la serie en el Atanasio Girardot junto con su afición. Todo cambió para Alejandro Restrepo que tenía un pie afuera de la institución ‘Poderosa’, pero, gracias a los resultados en el partido de ida frente a Liverpool de Uruguay hubo ilusión.

La Copa Libertadores es el máximo objetivo para cualquier equipo y en Medellín lo ven con buenos ojos, especialmente por ese mal inicio en la Liga BetPlay. Clasificar a la tercera instancia era necesario y lo lograron gracias al resultado del primer partido de 1-2. En el Atanasio Girardot empataron sin goles en un estadio con más de 14,000 personas.

EL MAL REGISTRO QUE DEBEN CORREGIR ANTES DE LA COPA LIBERTADORES

Nuevamente las urgencias del Medellín volvieron a ser tendencia en la serie ante el Liverpool de Uruguay. Tras la victoria en Montevideo, el camino era más que favorable para poder sacar un buen resultado en condición de local. Aunque el empate sin goles le ayudó por lo hecho en la ida, no era el marcador que buscaban para cerrar una serie en condición de local.

Por momentos, Liverpool tuvo chances claras y eso se vio reflejado por Salvador Ichazo que fue la gran figura durante los 90 minutos. En la tercera fase deberán enfrentar a Guaraní o a Juventud las Piedras y para ese momento en el mes de marzo tendrán que reaccionar en el Atanasio Girardot.

Lejos de ser su fortín, el Estadio Atanasio Girardot dejó grandes debilidades en el Medellín que no sabe lo que es ganar en condición de local desde el 2025. De hecho, su última victoria fue el 8 de diciembre cuando superaron al Junior de Barranquilla. Luego perdieron oficiando en casa contra Nacional en la final de la Copa BetPlay.

Por su parte, en el 2026 igualaron a dos goles contra el Deportes Tolima en la tercera fecha de la Liga BetPlay. Perdieron ante Internacional de Bogotá y empataron con Deportivo Pereira. Además de la Copa Libertadores con una paridad sin goles.

La próxima fecha de la Liga BetPlay 2026-I será ideal para salir de ese mal registro en condición de local. Enfrentarán al Atlético Bucaramanga. En Copa Libertadores esperarán rival. Si es contra Guaraní arrancarán en el Atanasio Girardot, y si es con Juventud las Piedras cerrarán de local.