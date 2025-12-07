¿Por que Daniel Muñoz NO fue convocado en Crystal Palace este domingo?

La ausencia de Daniel Muñoz en la convocatoria del Crystal Palace para el partido de este domingo 7 de diciembre ante Fulham, por la Premier League, no pasó desapercibida. El lateral colombiano venía siendo titular habitual y pieza clave en el esquema del técnico Oliver Glasner.

Precisamente por esa regularidad, su no inclusión en la lista de convocados generó sorpresa entre los aficionados, más por tratarse de un partido en el cual podría escalar a la cuarta posición de la Premier League.

Sobre su ausencia, se manejan dos hipótesis que, hasta el momento, son las únicas versiones que circulan en el entorno del club y en medios cercanos al equipo londinense.

Las versiones sobre la ausencia de Daniel Muñoz en Crystal Palace

La primera versión, que es la más probable, la entregó el propio técnico Oliver Glasner, quien explicó en rueda de prensa previa al compromiso que Muñoz presentó una dolencia en una de sus rodillas y que, por precaución, se decidió no arriesgarlo.

El entrenador del Palace fue claro al señalar que se trata de una molestia menor y que la idea es que el colombiano pueda estar disponible para el partido ante Manchester City del domingo 14, siempre que evolucione de buena manera.

Sin embargo, también ha comenzado a circular una segunda versión extraoficial, que sugiere que el jugador habría tenido un percance con otra persona en las calles de Londres y que la situación habría requerido la intervención de las autoridades.

Este segundo escenario, hasta ahora, no cuenta con ningún pronunciamiento oficial por parte del club, el futbolista o las autoridades locales, por lo que se mantiene únicamente en el terreno de los rumores.

Mientras tanto, Daniel Muñoz continúa en el centro de la atención, no solo por su peso en el Crystal Palace, sino también por su condición de habitual convocado a la Selección Colombia, a la espera de que se aclare definitivamente el motivo de su ausencia.