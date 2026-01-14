Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors: ¿Qué pasó?





Una de las transferencias que más ha llamado la atención en este mercado de fichajes en el fútbol colombiano es la salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional con destino a Boca Juniors, convirtiéndose en una de las operaciones más elevadas del FPC.

Lea también Nacional busca a un ex Selección Colombia para remplazar a Marino Hinestroza

A pesar del acuerdo entre clubes, que se presentó hace varias semanas, Marino Hinestroza todavía no ha sido oficializado por Boca Juniors, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre los aficionados, rumorando una posible diferencia entre el jugador y el cuadro argentino.

¿Qué pasó con Marino Hinestroza y Boca Juniors?

Según dio a conocer César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes sudamericanos, Marino no ha sido presentando en Boca por cambios de condiciones en su contrato, por lo que no ha podido firmar si vinculación con los Xeneize.

“Aparecieron nuevas diferencias. Nuevas trabas entre Boca Juniors y Marino Hinestroza. Las condiciones de contrato estaban establecidas de palabra, cuando hubo el último Zoom, Boca cambió las condiciones y van tres días que no se ponen de acuerdo. Yo creo que las ganas de Marino de jugar en Boca van a destrabar esto”, aseguró el periodista en mención.

Lea también Marino y la millonada que dejará a 3 clubes del FPC por su fichaje a Boca

Cabe recordar, que Marino Hinestroza ejerció presión a las directivas de Atlético Nacional para que aceptaran la oferta de Boca Juniors, la cual estuvo alrededor de 5 millones de dólares por el 80 % del pase del jugador, dejando al club antioqueño el 20 % para futuras ventas.

Marino Hinestroza cerró su cuenta de Instagram

En medio de los rumores sobre su llegada a Boca Juniors Marino Hinestroza tomó la decisión de cerrar su cuenta personal de Instagram, lo que generó más incertidumbre sobre su futuro, puesto que también se han rumorado que varios equipos sudamericanos estarían pendientes de la situación del atacante.

Vale mencionar que, el torneo de Argentina está estipulado para arrancar el próximo viernes 23 de enero, por lo que pone en aprietos al cuerpo técnico de Boca, ya que, todo parece indicar que el colombiano todavía no ha realizado pretemporada con el club y su debut podría demorar un poco más de lo esperado.



