Marino y la millonada que dejará a 3 clubes del FPC por su fichaje a Boca

En las últimas horas se ha dado a conocer la noticia de una oferta mejorada de Boca Juniors porMarino Hinestroza, una cifra que reportan sería de unos 5 millones de dólares y que lograría satisfacer lo que pretende Atlético Nacional con la venta del jugador.

El delantero caleño de apenas 23 años estaría muy cerca entonces de cumplir su deseo de jugar en Boca Juniors, recordando que el jugador se había ausentado este año de los entrenamientos en Atlético Nacional a la espera de que se resolviera su traspaso.

Lea también: Fin a la novela: Este es el equipo donde jugará Sebastián Villa

El fichaje de Marino a Boca dejará millones a varios equipos

A falta de confirmación oficial luego del acuerdo entre las partes para concretar el traspaso de Marino Hinestroza, han revelado una información sobre el dinero que dejará el jugador a todos los equipos por los que ha pasado en su carrera, esto, gracias al mecanismo de solidaridad que existe en el fútbol.

Recordemos que, si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club o los clubes que contribuyeron a su educación y formación en este deporte recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior (mecanismo de solidaridad).

América y Orsomarso, beneficiados por la venta de Marino

De acuerdo con información revelada por el periodista Felipe Sierra, cinco serán los equipos que se beneficiarán del fichaje de Marino al conjunto Xeneize, unos valores se dividen de acuerdo con el tiempo en que Marino estuvo en cada uno de esos clubes.

Columbus Crew ganará 25 mil dólares al igual que Atlético Nacional, mientras que Pachuca y Palmeiras recibirán 50 mil dólares, por último, aparecen otros dos equipos colombianos que recibirán buen dinero, América ganará 25 mil dólares y Orsomarso, el gran beneficiado, tendrá un ingreso de 75 mil dólares (unos 278 millones de pesos colombianos).

Lea también Nueva salida en Nacional: Marino será nuevo jugador de Boca

Nacional vende a Marino y se quedaría con el 20 % de su ficha

Lo otro importante que hay que mencionar es el dinero que recibirá Atlético Nacional por esta venta, no por el concepto del mecanismo de solidaridad sino por el traspaso de un porcentaje de los derechos deportivos de Hinestroza a Boca, así que el 50 % de esos 5 millones de dólares irán para el cuadro 'verdolaga', además, reportes indican que el equipo colombiano se quedará con el 20 % de la ficha de Marino para sacar aún más redito de una futura venta.