Marino Hinestroza respondió a su 'indisciplina' y ausencia en la pretemporada de Nacional

El inicio de la pretemporada de Atlético Nacional no solo marcó el arranque de un nuevo proyecto deportivo, sino que también destapó una situación inesperada que puso bajo los reflectores a Marino Hinestroza, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel verdolaga. La ausencia del atacante en la primera jornada de entrenamientos desató una ola de rumores que, en cuestión de horas, pasaron de la simple especulación a la acusación directa de un presunto acto de indisciplina, acompañado de versiones que lo vinculaban con un posible salto al fútbol argentino.

La polémica tomó fuerza cuando el extremo no apareció en la sede deportiva de Guarne junto al resto del grupo. En redes sociales y programas especializados comenzó a instalarse la idea de que el jugador habría decidido marginarse como una forma de presión para concretar su salida del club antioqueño. El nombre de Boca Juniors surgió de inmediato como el principal interesado, alimentando una narrativa que mezclaba mercado de fichajes, tensiones internas y decisiones personales.

Sin embargo, el protagonista decidió cortar de raíz las interpretaciones y rompió el silencio. A través de un mensaje publicado —y posteriormente eliminado— en redes sociales, el futbolista fue categórico al afirmar: “No es ningún acto de indisciplina, ni mucho menos presión para irme a Boca”. La frase, breve pero contundente, se convirtió en el eje central del debate y obligó a replantear el enfoque inicial con el que se había analizado su ausencia.

El contexto alrededor del caso es clave para entender la situación. El interés del club argentino no es nuevo y responde al buen rendimiento del atacante durante la última temporada, en la que se consolidó como una pieza desequilibrante por las bandas, gracias a su velocidad, capacidad de desborde y aporte ofensivo. Las conversaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto por diferencias económicas entre las partes, lo que dejó la operación en un punto muerto.

En medio de ese escenario, una imagen difundida en plataformas digitales terminó por avivar la controversia. En la fotografía, el jugador aparece entrenando de manera individual en un hotel de Medellín, lo que muchos interpretaron como una señal de ruptura con la disciplina del equipo. Para otros, en cambio, se trataba de una muestra de profesionalismo, al mantenerse en actividad mientras se resolvía su situación contractual.

La aclaración pública del extremo buscó precisamente desmontar la idea de un conflicto con la institución. Desde su entorno se insiste en que la ausencia no respondió a un desafío a la autoridad del cuerpo técnico ni a un desplante hacia la hinchada, sino a circunstancias puntuales relacionadas con su futuro deportivo. De hecho, el mensaje incluyó un reconocimiento a la veracidad de la información difundida por un periodista, gesto que reforzó la intención de bajar la temperatura del debate.

Por su parte, Atlético Nacional ha optado por la prudencia. El club evitó emitir comunicados drásticos y mantuvo una postura mesurada, consciente de que se trata de uno de los activos más valiosos de su nómina. Con contrato vigente hasta 2027, la institución sabe que no está obligada a vender, pero también reconoce que una transferencia bien negociada podría beneficiar a todas las partes.

Este episodio deja al descubierto una realidad cada vez más frecuente en el fútbol moderno: la delgada línea entre la gestión de un traspaso y la percepción pública de un conflicto. En tiempos de redes sociales, una ausencia o una fotografía pueden convertirse en un juicio anticipado, sin espacio para matices. En ese contexto, la voz del protagonista resulta fundamental para equilibrar el relato.

Más allá de los rumores y las versiones cruzadas, el futuro del atacante sigue abierto. Su nombre continúa sonando en el mercado internacional, mientras el club evalúa los pasos a seguir. Lo cierto es que, con sus declaraciones, el jugador dejó claro que no pretende salir por la puerta de atrás ni ser señalado como protagonista de un problema interno.

El caso, más que un escándalo, se presenta como una prueba de madurez tanto para el futbolista como para la dirigencia. En un entorno donde la presión mediática suele distorsionar los hechos, la claridad en el mensaje se vuelve tan importante como el rendimiento dentro del campo. Y, por ahora, la frase “no es ningún acto de indisciplina” resuena como el punto final —al menos momentáneo— de una historia que aún puede tener varios capítulos más.