Atlético Nacionalsigue sumando refuerzos de cara a lo que será la temporada 2026. El conjunto verdolaga, que tiene el objetivo de competir por la Liga Betplayy la Copa Sudamericana, quiere armar una nómina competitiva que pueda ser protagonista.

Desde el onceno paisa se confirmó este martes 6 de enero por medio de sus redes sociales su primer refuerzo. El club verdolaga dio a conocer con un video en sus redes sociales la llegada de su primer refuerzo. En las pistas se mostró que el primer futbolista en sumarse al verde será el argentino Milton Casco.

El lateral argentino de 37 años llega al cuadro antioqueño tras su salida de River Plate y habiendo hecho parte de uno de los ciclos más exitosos del equipo comandado por Marcelo Gallardo. Incluso hizo parte de la recordada nómina que ganó la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

ParaNacional, el arribo de Casco es una ayuda para suplir la marcha de Camilo Candido que se fue rumbo al Cruz Azul de México. Casco llega a Medellín como agente libre tras concluir su contrato en River. Sin embargo, el lateral será uno de los grandes baluartes para la Liga Betplayy la Copa Sudamericana.

Desde la perspectiva de Diego Arias y la dirección deportiva del cuadro verde, el nacido en María Grande, Entre Ríos puede aportar bastante para la experiencia del equipo colombiano. Un factor en el que el onceno paisa tuvo problemas durante los momentos claves de 2025.

Aunque Casco había perdido protagonismo durante su última etapa en River, sus cualidades para salir jugando desde la zona defensiva fueron claves para su fichaje. El lateral además cuenta con la posibilidad de jugar por ambas bandas y una rapidez que lo caracteriza.

Por ahora, Nacionalespera por seguir sumando refuerzos de cara a la temporada 2026. Todo apunta a que el onceno paisa añadirá varios nombres más a sus filas ante una lista de salidas. El tema central momentáneamente pasa por definir la continuidad o el futuro de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Atlético Nacionalsabe que tiene su primer reto de 2026 con el arranque de la Liga Betplay. Sin embargo, uno de los compromisos de más alto impacto será la llave por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana,donde se medirá ante Millonarios.



