El próximo viernes 16 de enero empezará una nueva edición de la Liga BetPlay con el desarrollo de sus primeros partidos, por eso, los equipos ultiman detalles para la inscripción de sus jugadores ante la Dimayor y en algunos casos se presentan novedades con ciertas esperadas incorporaciones.

Uno de los equipos que todavía no cierra su mercado de fichajes es Atlético Nacional, que tiene la idea de sumar un nuevo delantero a su plantilla tras las bajas de Facundo Batista, Billy Arce y Marino Hinestroza.

Hay fecha límite para un fichaje deseado por Nacional

Se trata del centro delantero Joshan Valois, jugador chocoano de penas 21 años que pertenece al Deportivo Pasto y que en este mercado de fichajes levantó gran interés en clubes como Millonarios y Atlético Nacional.

Los reportes del periodista Felipe Sierra indican que el conjunto ‘verdolaga’ presentó una propuesta al equipo ‘volcánico’, donde pretendían un préstamo por un año con opción de compra, sin embargo, esta fue rechazada por el Deportivo Pasto, que solo dejaría salir al delantero en una venta definitiva, así que Nacional analiza mejorar esa oferta, sin embargo, no tendrá mucho tiempo para tomar una decisión.

Pasto le envía mensaje a Nacional por el fichaje de Valois

De acuerdo con información del periodista Sebastián Hurtado de Win Sports, el atacante chocoano se ha incorporado a los entrenamientos de pretemporada con el Deportivo Pasto y de no presentarse una oferta mejorada de Nacional o de otro club del extranjero, será inscrito dentro de la plantilla del cuadro ‘volcánico’.

Así las cosas, Nacional tendrá alrededor de dos días y medio para realizar una nueva oferta por Joshan Valois, quien recordemos anotó 10 goles en 19 partidos disputados en la pasada Liga BetPlay y quien se encuentra tasado en los 900 mil euros según datos del portal Transfermarkt.