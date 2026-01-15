Nacional alista la salida de 3 jugadores más; uno está cerca de club bogotano

Este viernes 16 de enero empezará una nueva edición de la Liga BetPlay, una competencia que renueva las ilusiones de los equipos y llena de hambre de gloria a los futbolistas que buscarán ser protagonistas en este 2026.

Uno de los equipos que siempre está con la exigencia de conseguir títulos es Atlético Nacional, conjunto ‘verdolaga’ que se coronó campeón de la pasada Copa BetPlay, pero que en la liga local y la Copa Libertadores quedó debiendo sin poder llegar a instancias definitivas.

Nacional alista tres nuevas salidas de su plantilla

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, el Deportes Tolima está muy cerca de anunciar el fichaje de dos futbolistas de Atlético Nacional, se trata del arquero Luis Marquínez (22 años) y el mediocampista Luis Miguel Landázuri (20 años).

Ambos jugadores muy jóvenes que tienen el avala del técnico Lucas González para su llegada al equipo ‘pijao’, teniendo en cuenta que el Deportes Tolima afrontará la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y que necesita de una plantilla robusta que le ayude a competir en todas las competencias que tenga en este año.

Otro jugador de Nacional está cerca de fichar por club bogotano

El periodista señala también que el lateral izquierdo de 23 años, Andrés Salazar, tiene opción de salir en este mercado de fichajes y firmar contrato con un equipo de la capital del país, que podría ser Fortaleza o Internacional de Bogotá, ya que los reportes de Millonarios y Santa Fe no han indicado el interés por este futbolista antioqueño.

Cabe mencionar también que las directivas de Atlético Nacional todavía están a la espera de ofertas formales por los delanteros Emilio Aristizábal y Jayder Asprilla, quienes se les daría salida a otros clubes para que puedan sumar experiencia y más minutos en cancha de lo que puedan hacer en el cuadro ‘verdolaga’.