Campuzano no se olvida de la eliminación ante Millonarios y calentó el clásico

Millonarios y Atlético Nacional se vuelven a robar el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que jugarán un nuevo clásico, pero esta vez por la fecha 12 de la Liga Betplay, tres puntos importantes que acercarían al 'verde paisa' cada vez más a la clasificación a la siguiente ronda de la competencia o que también le permitirían al 'embajador' acortar distancia para meterse en los ocho mejores.

Recientemente ambas escuadras se encontraron en un difícil duelo por Copa Sudamericana, el cual se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y que dejó como clasificado a la fase de grupos al equipo que dirige Fabián Bustos y que dejó una revancha pendiente, aunque para Jorman Campuzano el capítulo del torneo internacional ya quedó atrás y van por los puntos de la victoria en Bogotá.

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Campuzano envió tajante mensaje a Millonarios antes del clásico

Atlético Nacional se despidió de una nueva edición de la Copa Sudamericana tras enfrentarse y, posteriormente, caer contra Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot por un marcador de 1-3 en donde el principal protagonista fue Rodrigo Contreras, quien se reportó con doblete en el encuentro.

Sin embargo, en la Liga Betplay han venido retomando un buen nivel, lo que les ha permitido escalar hasta la primera casilla, sacándole una considerable ventaja a Once Caldas en cuanto a puntos y goles. Ahora, su próximo objetivo es clasificar de manera anticipada a la siguiente ronda del torneo y seguir en la disputa con el título.

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Precisamente Jorman Campuzano reconoció la importancia de este duelo que se aproxima contra Millonarios, por la historia, la revancha de la Copa Sudamericana y, por supuesto la necesidad de sumar de a tres puntos en el Estadio El Campín.

"En la historia del fútbol siempre nos vamos a encontrar. Esta vez ganaron ellos, pero sonoros vamos a jugar partido a partido, vamos a salir a buscarlo en el campin, a buscar nuestro resultado par seguir ahí. Siempre es lindo jugar los partidos con Millonarios en lo personal y a los muchachos también les gusta. Atlético Nacional siempre está obligado a jugar torneos internacionales, a todos los dolió, jugadores e hinchada, pero ya pasó y tenemos que sumar porque la reclasificación nos lleva a la Copa Libertadores el siguiente año, vamos a sumar y sumar, pero ahora vamos por el título nacional".

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¿Cuándo volverá a jugar Campuzano contra Millonarios?

El clásico entre paisas y bogotanos se volverá a jugar en el Estadio El Campín por el marco de la fecha 12. Este compromiso se llevará a cabo el martes 17 de marzo sobre las 20:30 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Campuzano en la temporada 2026 con Nacional?

Campuzano ha sido una de las piezas estelares en el equipo que comanda Diego Arias, ya que ha tenido la oportunidad de disputar 7 partidos en la Liga Betplay y todo el compromiso de Copa Sudamericana contra Millonarios, lo que ya le ha permitido sumar más de 500 minutos dentro del terreno de juego y marcando una asistencia.