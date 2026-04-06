Más de 5 bajas confirmadas en Nacional para la Liga Betplay

La Liga Betplay se encuentra en sus últimas fechas de la primera fase y los equipos se empiezan a poner al día en su calendario deportivo, tal como es el caso de Atlético Nacional, el cual a pesar de haber conseguido su clasificación anticipada en la competencia, deberá seguir cumpliendo con sus partidos.

El 'verde paisa' justamente era uno de los más perjudicados por el calendario, pero aún así logró sacar buenos resultados y se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la siguiente instancia. Aún así, todavía deberán seguir sumando puntos para mantener el liderato y escalar en la reclasificación, por lo que jugarán el partido aplazado de la fecha 2 de Jaguares, pero lo harían con bastantes bajas en la plantilla.

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Atlético Nacional ha dado bastante de qué hablar en el inicio del torneo de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano, en especial porque ahora está obligado a ganarlo tras no haber conseguido ninguno de los cupos que estaba en disputa para competencia internacional.

La escuadra 'verdolaga' deberá hacer lo posible para ganar alguna de las competencias locales para reivindicarse con sus hinchas. Mientras tanto, la obtención de resultados positivos es lo más importante para lograr este objetivo, por lo que el duelo contra Jaguares deberán ganarlo.

El partido contra la escuadra de Montería corresponde a la segunda jornada de la Liga Betplay y se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo partido de Diego Arias, pero en donde no habrá figuras como:

David Ospina

César Haydar

Juan Bauzá

Elkin Rivero

Nicolás Rodríguez

A ellos se suman dos figuras que se encuentran en el departamento médico, William Tesillo, quien se encuentra en proceso de recuperación, al igual que Juan Manuel Zapata.

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A pesar del irregular rendimiento que ha tenido el 'verde paisa' en las últimas fechas de la competencia local, se encuentra ubicado en la primera casilla con 31 puntos y ya ha logrado sacarle una ventaja significativa a su principal perseguidor, Deportivo Pasto, el cual es segundo con 28 unidades.