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Estudiantes de La Plata

Medellín confirmó una baja y un regreso para debutar en fase de grupos de Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín recibirá el miércoles 8 de abril a Estudiantes de La Plata.
Daniel Zabala
Las cuentas de Independiente Medellín para clasificar a playoffs de Liga BetPlay
Independiente Medellín 2026 // AFP

Deportivo Independiente Medellín ultima detalles para debutar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores recibiendo el miércoles 8 de abril a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot.

Medellín tendrá anhelado regreso

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Para recibir a Estudiantes de La Plata, Alejandro Restrepo, director técnico de Deportivo Independiente Medellín, confirmó un anhelado regreso que tendrá el conjunto 'poderoso'.

Y es que Restrepo tendrá disponible al delantero argentino Francisco Fydriszewski, quien se ha perdido los últimos partidos por sufrir una lesión en uno de sus codos.

Fydriszewski no juega desde el 19 de marzo, cuando Medellín derrotó a Junior por presentar la luxación de un codo en los últimos minutos de dicho encuentro.

Alejandro Restrepo confirmó que el atacante se recuperó del problema médico y ya ha cumplido con los trabajos con el resto de sus compañeros.

Baja en Medellín Vs Estudiantes

Deportivo Independiente Medellín tendrá que encontrar solución a una importante baja para recibir a Estudiantes de La Plata.

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Se trata del mediocampista Didier Moreno, quien sufrió un esguince en una de sus rodillas.

Restrepo confirmó la baja de Moreno, pero al mismo tiempo generó ilusión con su pronto regreso al demostrar una recuperación favorable.

En esta nota

Estudiantes de La Plata Medellín Copa Libertadores Alejandro Restrepo

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