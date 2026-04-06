Hace unos días, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado de prensa en el que hizo referencia a la salud del capitán de la tricolor, James David Rodríguez.



"Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo", señaló.

Lea también Se reveló todo sobre James Rodríguez y su estado de salud

Un cuadro de deshidratación

"El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación", agregó.



Después de la situación que vivió el exjugador del Real Madrid de España, su compañero en la Selección Colombia, Luis Fernando Díaz Marulanda, se pronunció y le envió un sentido mensaje.

Palabras de Lucho

"Lo vi un poco mal después del partido, se sentía un poco mal, creo que con una intoxicación o algo así, pero no tengo detalles y ojalá esté muy bien, se recupere pronto", dijo el jugador del Bayern Múnich, en ESPN.



Luego, el exfutbolista del Liverpool de la Premier League de Inglaterra indicó que espera que James Rodríguez pueda tomar sus descansos de la mejor manera posible. Además, señaló que va a llegar bien a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también Congo contra Colombia en el Mundial: estos son los futbolistas que buscaría nacionalizar

"Va a llegar bien"

"Es el capitán, obviamente va a querer estar ahí, ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para tratar de ayudar lo que más se pueda, y él siempre está disponible. Va a querer jugar siempre, estando o no físicamente bien. Esperemos que pueda retomar sus descansos bien, siga aprovechando lo que tiene en su equipo, que siga tomando el nivel que queremos todos. Él va a llegar bien", sentenció el guajiro.



Muchos hinchas de la Selección Colombia de Mayores esperan que James se logre recuperar lo más pronto posible para que así pueda tener minutos y tomar ritmo con su club, Minnesota United de la MLS.



Si lo anterior sucede, es muy probable que James David llegue en muy buenas condiciones al certamen orbital. Cabe mencionar que este sería el último Mundial FIFA del cucuteño.