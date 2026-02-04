Más tiempo de trabajo para Bustos: Buena noticia en el azul

Fabián Bustos comenzó oficialmente su ciclo en Millonarios con una noticia que le da oxígeno. El entrenador argentino, recién llegado para tomar las riendas del equipo capitalino, contará con más días de trabajo antes de su estreno, luego de que el club aplazara su próximo compromiso de Liga BetPlay I-2026.

La decisión no solo le permitirá ajustar piezas y conocer mejor a su plantel, sino que también definió cuándo será su primer partido oficial al frente del ‘Embajador’. Y no será un debut cualquiera.

Más tiempo para trabajar y corregir

Bustos dirigió este martes su primera práctica tras un arranque de calendario atípico. Millonarios venía de disputar los últimos 40 minutos del duelo contra Medellín, suspendido previamente por las fuertes lluvias en Bogotá, un contexto que limitó los entrenamientos del nuevo cuerpo técnico.

En principio, el equipo tenía programado enfrentar a Deportivo Pereira este jueves 5 de febrero en un duelo adelantado de la fecha 9. Sin embargo, de común acuerdo con Santa Fe y Fortaleza, el club decidió aplazar ese encuentro debido al estado del césped de El Campín, considerado riesgoso para los futbolistas.

El cambio resultó providencial para Bustos. El argentino gana días clave para implementar su idea de juego, ajustar conceptos tácticos y empezar a imprimir su sello en un equipo que apenas suma un punto y ocupa el fondo de la tabla tras la salida de Hernán Torres.

Un debut con condimentos especiales

Con el nuevo calendario, el estreno oficial del técnico ya tiene fecha y escenario confirmados. Bustos debutará este domingo 8 de febrero, cuando Millonarios visite a Deportivo Cali en Palmaseca, por la quinta jornada del campeonato.

Será una prueba exigente desde el arranque: jugar fuera de casa, con presión por los resultados y ante un rival histórico. Además, el partido tendrá un tinte particular, ya que se medirá a Alberto Gamero, un entrenador con pasado exitoso en el club bogotano y muy identificado con la afición azul.

Un duelo que mezcla presente y memoria reciente, y que marcará el inicio de una nueva etapa en el banco embajador.

Un nuevo comienzo para el ‘Embajador’

El margen de error es corto, pero el tiempo extra puede ser decisivo. Bustos llega con la misión de levantar a un equipo golpeado y devolverle competitividad a Millonarios en el torneo.

Ahora, con más sesiones de trabajo y un debut ya definido, el argentino tiene la oportunidad de empezar a construir su proyecto desde la cancha. Palmaseca será el primer examen. Y también, el punto de partida de su historia con el ‘Embajador’.