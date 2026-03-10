Rodrigo Contreras, elogiado por sus compañeros: ‘Es un re animal’

Millonarios sigue con buena racha en la Liga BetPlay. Los dirigidos por Fabián Bustos sumaron tres puntos vs. Cúcuta, quedando cerca en la pelea por un cupo en la zona de clasificación a los play-offs. Esto se suma al triunfo reciente de los embajadores en Copa Sudamericana, que los dejó clasificados a la fase de grupos de la competición.

Uno de los jugadores que se ha robado todas las miradas es Rodrigo Contreras. No solo por su anotación vs. Atlético Nacional en Medellín, sino por lo hecho ante Cúcuta, anotando otro gol de gran factura y contribuyendo a sumar otra victoria, sumando 3 en hilo.

Y es que el argentino se ha ganado el cariño de los aficionados, pues salió ovacionado en el estadio El Campín. Adicionalmente, sus compañeros destacan ese nivel mostrado.

Uno de ellos fue Mateo García, quien también se ha ganado el cariño de los hinchas de Millonarios, de a poco, con su trabajo silencioso.

Rodrigo Contreras, elogiado por Mateo García

Mateo García, mediocampista de Millonarios, se refirió al nivel de Rodrigo Contreras, en la zona mixta “Es un re animal. Está pasando por un gran momento futbolístico. No solo él, Leo, Beckham, ahora que entra Angulo. Seguramente Falca cuando se recupere va a entrar en un momento en el que el equipo ya engranó, va a ser mucho más fácil para él. Para fortuna de nosotros, se los digo siempre a ellos, los tenemos nosotros. Son jugadores que están marcando diferencia, te ayudan a ganar puntos”.

Adicionalmente, se refirió al nivel mostrado vs. Cúcuta, donde Millonarios fue de menos a más en cancha “Bueno, felices. La verdad más allá del resultado es porque el equipo sigue evolucionando, sigue mostrando cosas positivas, a pesar de que el primer tiempo dimos un poco de ventaja. A nivel personal siento que no tuvimos la misma actitud en el primer y segundo tiempo, por ende, en el segundo marcamos la diferencia que nos permitió llevarnos los 3 puntos”.

Complementó con “Uno hace el trabajo sucio y afortunadamente tenemos esos jugadores diferentes en un buen momento”.

El sueño de Mateo García con Millonarios

Mateo García también se refirió al buen ambiente en El Campín. Además, como hincha de Millonarios, expresó el agradecimiento, pero apuntándole todo al objetivo en común “Siempre será de alegría, pero expresaré todo el día que sea campeón con Millonarios, ese es realmente el sueño mío”.