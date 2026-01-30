Mateo Puerta tendría todo listo con grande de la Liga BetPlay

El mercado de fichajes en el FPC se sigue moviendo de buena manera y uno de los jugadores más disputados es el lateral derecho de 28 años, Mateo Puerta, quien ha sonado para varios equipos desde el semestre de clausura de 2025, pero hasta el momento no se ha concretado nada oficial.

Nacional, Millonarios y Medellín intentaron en su momento negociar con Mateo Puerta para que formara parte de sus equipos, pero al final habría otro candidato sorpresivo que estaría mucho más cerca de concretar el fichaje y sería Independiente Santa Fe el que se terminaría quedando con el futbolista paisa para la temporada 2026.

Santa Fe cerca de cerrar el fichaje de Mateo Puerta

El defensor que milita actualmente en Águilas Doradas está a punto de terminar su contrato con el club, por lo que varios equipos se han interesado en él, pero ninguno ha logrado cumplir con las expectativas en cuanto a ofertas que quiere el cuadro antioqueño.

Sin embargo el tiempo se empieza a acabar y solamente le quedarían seis meses más con la camiseta de Águilas, por lo que para intentar sacar provecho económico decidirían enviarlo rumbo a Santa Fe.

El sector derecho del cuadro 'cardenal' quedó bastante desprotegido tras la salida de Elvis Perlaza, por lo que Puerta sería una de las mejores opciones y, según información de Carlos Antonio Vélez en el programa Palabras Mayores, Santa Fe ya tendría adelantado el fichaje.

La escuadra comandada por Pablo Repetto no ha cerrado el libro de transferencias, recientemente se confirmó la llegada de Juan Sebastián Quintero y podrían cerrar con "broche de oro" anunciando a una 'joya' como lo es Mateo Puerta.

¿Cómo le ha ido a Mateo Puerta con Águilas Doradas?

Puerta se ha convertido en uno de los referentes del club tras más de cinco años portando su camiseta, habiendo jugado 168 partidos, más de 12.000 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego y en los cuales se ha podido reportar con ocho goles y ocho asistencias.