Mateus Uribe le responde a la hincha de Nacional tras derrota con Junior "le damos vuelta en nuestra casa"

Atlético Nacional sufrió una dura derrota en la final de ida de la Liga BetPlay, al caer por un contundente 0-3 ante Junior de Barranquilla en partido que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez de la capital del departamento del Atlántico.

El equipo 'verdolaga' se vio superado por el 'rojiblanco', a pesar de que durante el compromiso se registraron algunas polémicas arbitrales.

Ahora, Atlético Nacional tratará de darle vuelta al resultado adverso este lunes 8 de junio en el encuentro de vuelta que tendrá sede el estadio Atanasio Girardot.

Matheus Uribe envío mensaje tras la derrota de Nacional

Este miércoles 3 de junio, luego del calor del partido y de la derrota, Matheus Uribe, una de las figuras de Atlético Nacional, dejó un contundente mensaje en sus redes sociales con el que quiso que la afición 'verdolaga' mantuviera la confianza de cara al partido de vuelta.

"¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos? ¿Lloramos? ¿Buscamos excusas? ¡No! Nos paramos, levantamos la cabeza y le damos vuelta en nuestra casa, como siempre lo hemos hecho. ¡TODOS JUNTOS, ahora más que nunca, contra todo contra todos! Solo energía positiva desde hoy mi gente. Somos el equipo y la hinchada más grande de Colombia", dijo.

De esta manera, Uribe y Atlético Nacional esperan que la hinchada de Atlético Nacional se haga presente en el estadio Atanasio Girardot para apoyar a su equipo en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay.

¿Por qué no jugó Matheus Uribe la final de ida de la Liga BetPlay?

Según explicó el director técnico Diego Arias Matheus Uribe no sumó minutos en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay al presentar algunas molestias físicas, que no le permitieron estar en plenitud de condiciones.