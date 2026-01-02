Matías Pisano, ex América y Cúcuta, jugará en otro equipo de la Liga BetPlay

Matías Pisano ya definió su futuro en el fútbol colombiano y continuará su carrera en Deportivo Pasto, equipo que está próximo a hacer oficial el anuncio en redes sociales.

El delantero argentino, quien acaba de cumplir 34 años, se convertirá en nuevo jugador del conjunto nariñense, según se conoció en las últimas horas.

Se espera que en los próximos días el Deportivo Pasto haga oficial la llegada de Pisano, quien inicialmente firmará contrato por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Este será el tercer club de Pisano en el fútbol colombiano, luego de su paso por América de Cali entre 2019 y 2020 y su más reciente experiencia en Cúcuta Deportivo durante 2025.

Justamente en Colombia el atacante ha conseguido los dos únicos títulos de su carrera profesional, al ganar la Liga en 2019 con América y lograr el ascenso a primera división con Cúcuta el año pasado.

Ahora, en Pasto, Pisano buscará consolidarse bajo la dirección técnica de Jhonatan Risueño y aportar su experiencia en el frente de ataque.

Estadísticas de Matías Pisano en Cúcuta Deportivo

El argentino viene de disputar 41 partidos oficiales con Cúcuta Deportivo en la temporada 2025, en los que marcó nueve goles.

Su rendimiento fue clave en la campaña que le permitió al equipo motilón regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Trayectoria de Matías Pisano

A lo largo de su carrera, Matías Pisano también ha vestido las camisetas de clubes como Cruzeiro, Independiente de Avellaneda, Tijuana y Argentinos Juniors, acumulando una amplia trayectoria en el fútbol internacional.