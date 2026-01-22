Marmolejo dio la clave del título de Santa Fe: “Desde vacaciones nos mentalizamos”

Independiente Santa Fe es el rey de la Superliga. El cuadro cardenal salió a presionar, taponeó las salidas del Junior que no pudo respirar con tranquilidad. Esa táctica de Pablo Repetto dio todos los frutos para sacar adelante la final en condición de local.

Desde los primeros minutos, Santa Fe se animó a buscar cerrar los espacios del Junior trabajando a punta de la presión. Ewil Murillo ganó un balón a los cinco minutos, se fue al ataque y cerró un contragolpe con una acción colectiva antecediendo su definición en el área.

Hugo Rodallega fue determinante también para esa apertura en el marcador y luego anotó un golazo de tiro libre que dará de qué hablar con poco ángulo para poner el segundo. Junior no tuvo la claridad esperada del último campeón, pero siempre respondió el guardián del arco, Andrés Mosquera Marmolejo.

ANDRÉS MOSQUERA MARMOLEJO VISUALIZÓ LA CONQUISTA DE LA SUPERLIGA

Después del partido y del título conseguido para Independiente Santa Fe, el golero cardenal afirmó que, “siempre agradecido con Dios por estos momentos, por cada partido que nos permite estar ahí. Ahora disfrutarlo y que la gente pueda disfrutarlo”. Este título tuvo un acompañamiento grande de la afición que estuvo presente en el Estadio El Campín.

Andrés Mosquera Marmolejo afirmó que sabían lo que afrontaban y que todo empezó antes de la pretemporada, “desde que empezamos sabíamos que nos iba a tocar este partido, para eso nos preparamos. Incluso antes de irnos a vacaciones nos mentalizamos de que íbamos a tener una final más. Como equipo grande de nuestro país teníamos que salir a lucharlo y así lo hicimos hoy”.









La familia de Andrés Mosquera Marmolejo estuvo presente en el estadio celebrando el título del cuadro cardenal. Los hijos le agradecieron al padre y demostraron su acompañamiento, “lo logramos otra vez, Dios nos ha puesto en alto”, fue el mensaje de la esposa del arquero cardenal.

Con esta victoria, Andrés Mosquera Marmolejo consiguió su segundo título con Santa Fe después de ganar la Liga BetPlay en 2025-I y esta Superliga. Infortunadamente, había perdido la del primero semestre del 2024 cuando perdieron en penales frente a Atlético Bucaramanga.