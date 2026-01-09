Medellín, a punto de firmar a un delantero uruguayo

El Deportivo Independiente Medellín sigue conformando un plantel competitivo y de jerarquía para lo que será un 2026 en el que los títulos urgen y la competencia internacional será clave en el Atanasio Girardot. Después de perder dos finales en el 2025 el equipo de Alejandro Restrepo busca romper la mala racha y para esto son necesarios varios fichajes.

En las últimas horas tomaron fuerza los rumores de un nuevo delantero extranjero que llegaría directamente a Medellín y se pondría la camiseta del poderoso.

Desde Uruguay con muy buenas referencias

El delantero uruguayo que llegaría al Medellín es Enzo Larrosa, un jugador joven, de apenas 24 años que viene de marcar nueve goles con Cerro en el campeonato de su país, según informa Juan Felipe Cadavid, el jugador fue el delantero revelación del futbol uruguayo y tanto Peñarol como Junior, por pedido expreso de Alfredo Arias, lo habrían buscado en este mismo mercado, pero el Medellín logró sacar ventaja.

Larrosa viene de jugar 29 partidos en el semestre, 26 como titular en los que logró anotar nueve goles promediando un gol cada 277 minutos, además consiguió dos asistencias y logró una estadística bastante llamativa siendo delantero y es que recuperó en promedio 2.3 balones por partido, aspecto que llama la atención y que encajaría perfecto en el modelo de presión de Restrepo en el poderoso.









Larrosa se uniría a más fichajes

El delantero uruguayo se uniría a un equipo que no ha escatimado recursos en sus contrataciones, con Didier Moreno recién confirmado y tras haberse hecho oficial la llegada de Ichazo, Jhon Montaño, Yony González, Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta el proyecto deportivo del DIM para el 2026 va tomando fuerza.

Recordemos que Medellín deberá jugar la fase previa de Libertadores, certamen al que clasificó gracias a la reclasificación y si bien no llegaron títulos, el año 2025 del poderoso fue uno en el que en la mayor parte del campeonato se mostró superior a sus rivales.

El Medellín busca dejar atrás el 2025 donde si bien fue, seguramente, el mejor equipo del FPC no logró llevarse ningún título, empieza el proyecto 2026, con jugadores de peso como Didier Moreno, Salvador Ichazo o Yony González y con apuestas como Larrosa que llega al equipo con muy buenas referencias y siendo la revelación del futbol uruguayo.