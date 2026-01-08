Medellín confirmó refuerzo de lujo para 2026: Firmó una figura del Junior de Arias

Independiente Medellín anunció este jueves 8 de enero la llegada de un refuerzo de primer nivel para la Liga Betplay 2026. Los poderosos siguen armando su nómina para competir en lo más alto del Fútbol Profesional Colombiano.

Desde la capital antioqueña, el club hizo oficial por medio de redes sociales el regreso de un mediocampista que fue figura en el Junior de Barranquilla. El volante arriba a la capital antioqueña después de haber sido uno de los referentes en el reciente título de los tiburones.

Se trata de Didier Moreno, que regresa al onceno poderoso tras un par de temporadas en el onceno rojiblanco. Moreno vuelve a Medellín con la idea de ser protagonista en el equipo de Alejandro Restrepo, que tiene el objetivo de volver a alzar un título en Colombia.

El futbolista de 34 años llegará a la capital antioqueña tras más de cinco años en el suelo atlanticense. Moreno dejó el DIM al cierre de 2020 y tras un breve paso por Deportivo La Coruña, donde no logró consolidarse. En su segunda etapa, el volante llega como uno de los elegidos para liderar el equipo.

Altas y bajas de Medellín para la temporada 2026

Hasta este jueves 8 de enero, Medellín ha hecho oficial los fichajes de Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta y Salvador Ichazo. Por otro lado, de Medellín se han ido Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano y Jaime Alvarado.

Sin embargo, los paisas trabajan en dos refuerzos de peso más completar la nómina. El primero de los jugadores que podría sumarse a las filas del onceno poderoso es Daniel Cataño que llegaría proveniente de Bolívar de La Paz. Mientras que en la delantera podría sumarse u atacante proveniente del fútbol uruguayo.

Independiente Medellíntrabaja por ahora con la idea de fortalecer su nómina para competir en el más alto nivel. Los poderosos jugarán la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y también quieren ser protagonistas en la Liga Betplay.