Los dos refuerzos que prepara Medellín para la Copa Libertadores y la temporada 2026

Deportivo Independiente Medellín prepara su nómina para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores en donde enfrentará a Liverpool Fc de Uruguay en la segunda ronda previa.

Después de haber sido gran protagonista de los certámenes en la campaña 2025, el equipo 'poderoso' tratará de sacudirse de la sequía de títulos y buscará una celebración en el nuevo año.

Lea también El Medellín piensa en un '9' con pasado en River y en Europa

Medellín prepara dos refuerzos de peso

A pocos días para comenzar la actividad oficial en el Fútbol Profesional Colombiano se conoció que Deportivo Independiente Medellín está trabajando en concretar la contratación de dos jugadores que, sin duda, potenciarían la nómina.

Se trata de un mediocampista ofensivo y un centro delantero.

En La Fm Más Fútbol se explicó que el mediocampista elegido es Daniel Cataño, con quien ya habría un acuerdo en los términos salariales, pero ahora el club antioqueño está a espera que negociar con el Club Bolívar de La Paz.

Por otro lado, Medellín también está en la búsqueda de un centro delantero, que jugaría en la posición que dejó Brayan León Muñiz.

Según se informó, el cuadro antioqueño está explorando posibilidades en Uruguay.

Lea también Germán Ezequiel Cano ya tiene fecha de regreso a Independiente Medellín

Altas y bajas de Medellín para la temporada 2026

Hasta este jueves 8 de enero, Medellín ha hecho oficial los fichajes de Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta y Salvador Ichazo.

Por otro lado, de Medellín se han ido Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano y Jaime Alvarado.