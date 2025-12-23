Uno de los equipos del fútbol colombiano que tendrá presencia en la Copa Libertadores 2026 es el Deportivo Independiente Medellín, conjunto que logró cupo a una fase previa del certamen continental al igual que el Deportes Tolima, mientras que Santa Fe y Junior por ser campeones sí avanzaron a la fase de grupos.

El equipo rojo de Antioquia quiere hacer un gran papel en la competencia internacional y por eso va conformando su nómina para ese difícil desafío, donde el sorteo ha establecido una serie contra Liverpool de Uruguay.

Lea también: [Video] Lucumí quedó retratado; increíble error en la final de Supercopa ante Napoli

En otras noticias: Medellín y su trabajo por capturar a los responsables de los desmanes en partido de copa ante Nacional

Medellín anunció bajas para el 2026

El conjunto dirigido por el técnico Alejandro Restrepo tendrá que sumar nuevos jugadores a su plantilla, pues en las últimas horas revelaron de manera oficial que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán en el club y se deberán suplir esas bajas para la siguiente temporada.

A la salida de esos 4 jugadores se le sumará la del centrocampista Jaime Alvarado, quien según cuenta el periodista Julián Capera, irá en condición de préstamo a Once Caldas por un año con opción de compra.

Lea también El plan de Bayern Múnich con Luis Díaz: Lorenzo y Colombia celebran

Los fichajes que suenan para llegar al DIM

En contraste a esas bajas, reportes indican la llegada de dos nuevos futbolistas para el equipo rojo de Antioquia, uno de ellos es el delantero Yony González, quien firmará hasta diciembre de 2027 tras su salida como agente libre de Águilas Doradas.

Por otro lado, el periodista Mariano Olsen de Win Sports asegura que el zaguero central de apenas 17 años, Marlon Balanta, jugará en el Deportivo Independiente Medellín en condición de préstamo por un año y con opción de compra desde Orsomarso, jugador que tiene experiencia vistiendo la camiseta de la Selección Colombia Sub-17.