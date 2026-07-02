Medellín anunció nuevas salidas para el 2026-II: las tres bajas confirmadas

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

Lea también Medellín dará nuevo golpe en el mercado: fichará a extremo que viene de Europa

Deportivo Independiente Medellín ha entregado importantes noticias pensando en el segundo semestre del 2026 con posibles fichajes y con ausencias claves que empiezan a dar de qué hablar. Bajo las órdenes de Luis Amaranto Perea, el asistente técnico de la Selección Colombia ya ha decidido importantes situaciones.

Desde hace algunas semanas, ya se sabía que Medellín no iba a contar con Baldomero Perlaza y José Ortiz que fueron las primeras ausencias claves pensando en el siguiente torneo. Sin embargo, no serían las únicas y este miércoles 1 de julio, confirmaron otras bajas.

LAS BAJAS DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Además de las ausencias de José Ortiz y de Baldomero Perlaza, el cuadro medellinense estaba buscando la salida de Marlon Balanta, Juan Manuel Viveros y Enzo Larrosa. Poca regularidad en Balanta y Viveros, y un Larrosa que tomó cupo de extranjero, pero que no dio la talla.

Justamente, este miércoles 1 de julio, Medellín lanzó un comunicado informando tres ausencias claves para afrontar la Liga BetPlay 2026-II. El club inició, “el Equipo del Pueblo informa que el arquero José Luis Chunga finalizó su vínculo contractual con nuestra institución al cumplirse el término establecido en su contrato”.

Aparte del contrato que vence por parte del José Luis Chunga, confirmaron los finales de préstamos de Viveros y Balanta, “de igual manera, se llegó a un acuerdo para dar por finalizado de manera anticipada el préstamo de Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, quienes regresan a sus clubes de origen. A José Luis, Juan Manuel y Marlon les deseamos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales.

Continuamos trabajando, junto al cuerpo técnico, en la conformación de nuestro plantel para el segundo semestre de la temporada. Cualquier novedad será informada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

Así las cosas, José Luis Chunga buscará nuevos aires, mientras que Juan Manuel Viveros de 21 años regresará al Houston Dynamo de la MLS. Marlon Balanta que hizo parte del equipo Sub-20 en la Copa Libertadores de la categoría tendrá que volver al Orsomarso del Torneo BetPlay.

LOS FICHAJES DEL MEDELLÍN PARA EL 2026-II

Estas ausencias de Medellín tendrán que ser suplidas poco a poco. La institución ya se ha empezado a mover con fichajes claros, entre ellos, Agustín Martegani, volante argentino que llegará procedente de Boca Juniors, nada más ni nada menos. También vendrá un extremo con pasado en Deportivo Cali como es Juan José Córdoba.

El extremo viene del Dinamo de Zagreb y dejó buenas sensaciones en su etapa con el cuadro azucarero. Tanto Agustín Martegani como Juan José Córdoba están a un paso de oficializar sus respectivos fichajes con el Medellín y de ser presentados en el ‘Poderoso’.

La primera incorporación de Medellín fue el regreso del defensor central Joaquín Varela que viene de Águilas Doradas y afrontará un nuevo ciclo con el equipo antioqueño. A falta de Martegani y Córdoba, también están a un paso de concretar la llegada de Carlos Lucumí, delantero de Alianza Valledupar FC.

MEDELLÍN NEGOCIA CON TALLERES DE CÓRDOBA POR EL FICHAJE DE KEVIN MANTILLA

Uno de los jugadores que parecía que tenía todo para salir del club, dado que llegó en calidad de cedido era Kevin Mantilla, defensor central que pertenece a Talleres de Córdoba. Los cordobeses tenían otros planes con el zaguero y esperaban una venta.

Lea también Finalmente se confirmó si Guillermo de Amores se va o se queda en Millonarios

Bajo ese panorama, el defensor ex Santa Fe tenía que regresar a Argentina. Sin embargo, Kevin Mantilla sigue entrenando en Itagüí, de acuerdo con la información de Juan Pablo Rúa y el Medellín ya inició diálogos con Talleres de Córdoba para intentar renovar al defensor central para el segundo semestre del 2026.

De igual forma, una de las grandes dudas en el camino del Medellín con la continuidad de Kevin Mantilla pasa por las lesiones que ha tenido en el último tiempo. El club cambió de parecer y ahora espera llegar a acuerdos con Talleres para mantener al bogotano.