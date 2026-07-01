Medellín dará nuevo golpe en el mercado: fichará a extremo que viene de Europa

En cuestión de 23 días arrancará la Liga BetPlay 2026-II con necesidades para distintos clubes en la pelea por el título, por sellar la clasificación, la tabla de reclasificación y por la tabla del descenso. Medellín quiere volver a ser protagonista y primero tendrá que asegurar su paso a los cuadrangulares y buscar el trofeo.

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Durante los últimos días, Medellín ha estado anunciando algunos fichajes importantes para armar una plantilla creíble para pelear el título. Bajo las órdenes de Luis Amaranto Perea, la institución antioqueña ya está planificando el segundo semestre con Agustín Martegani como la gran figura del mercado.

Joaquín Varela ya fue presentado como nuevo defensor central y con Agustín Martegani falta la oficialización. Aparte de estos dos jugadores, el club se mueve en conseguir a un extremo y todo apunta que Juan José Córdoba, exjugador del Deportivo Cali será el elegido. De hecho, ya ultiman los detalles para cerrar su llegada.

JUAN JOSÉ CÓRDOBA SERÁ NUEVO JUGADOR DEL MEDELLÍN: VIENE DE EUROPA

Con un arranque en el Deportivo Cali, Juan José Córdoba dejó buenas sensaciones en el equipo vallecaucano que lo hicieron estar en la órbita de clubes de Europa. Justamente, llegó a un acuerdo para formar parte del Dinamo de Zagreb de Croacia en donde tuvo experiencia nada más ni nada menos que en la Champions League.

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, el extremo de 22 años ya acordó su contrato con el Deportivo Independiente Medellín. Lo que esperan es que se consolide el traspaso de la documentación por parte del equipo croata, Dinamo de Zagreb.

Una vez suceda esto, Juan José Córdoba volverá a su tierra natal, Medellín para lucir los colores del ‘Poderoso’. Su contrato será por un año en condición de cedido con una opción de compra si cumple con las expectativas en el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea.

Medellín tendrá que esperar recibir la documentación de Juan José Córdoba para poder ser oficialmente jugador del cuadro antioqueño hasta junio de 2027 con posibilidades de adquirirlo por la opción de compra. Córdoba se unirá a Agustín Martegani y a Joaquín Varela como los primeros tres fichajes ‘Poderosos’.

EL OTRO JUGADOR CON EL QUE NEGOCIA MEDELLÍN

Se han armado en la zaga defensiva y en el mediocampo con Agustín Martegani. El ataque también se verá favorecido con Juan José Córdoba, pero se espera que en próximos días confirmen a un delantero para el segundo semestre del 2026. Se trata de Carlos Lucumí.

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Alianza Valledupar tuvo grandes sensaciones con Carlos Lucumí como el goleador del club. A lo largo del segundo semestre del 2025 con 11 goles y en el primer torneo del 2026 tuvo una racha negativa con un gol en 16 partidos. Sin embargo, es un jugador muy físico y que puede definir todo en el área, ya sea de cabeza por su altura de 1,86 que llama la atención.

Con Carlos Lucumí, el Medellín estaría reforzando todas las posiciones del campo con un defensa, un volante, un extremo y un delantero centro. Seguramente tendrá que confirmar a un arquero, dado que Eder Chaux no seguirá en la institución para el segundo semestre.