Finalmente se confirmó si Guillermo de Amores se va o se queda en Millonarios

Millonarios no para de dar de qué hablar durante el mercado de fichajes desde que inició la pretemporada de la mano de Fabián Bustos, ya que hay varios jugadores que tendrían sus días contados en el club.

Varios contratos del cuadro 'embajador' llegaron a su fin el 30 de junio, entre ellos el de Mackalister Silva, Radamel Falcao y Diego Novoa, pero hubo un jugador con el cual no querían continuar, pero que contaba con un extenso contrato que les terminó complicando la vida a las directivas de la institución.

Guillermo de Amores no continuará en Millonarios

En un principio se habló sobre la salida anticipada del portero uruguayo, quien cuenta con contrato hasta finales de la temporada 2027. Sin embargo, De Amores estaría complicando las cosas al no aceptar la recisión de su contrato.

En primera instancia el portero exigió el cumplimiento de su contrato que va hasta 2027 y el cupo de extranjero que quiere liberar Millonarios para contratar un arquero de talla internacional seguiría ocupado.

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Aunque con el pasar del tiempo desde que se iniciaron los respectivos diálogos, el uruguayo finalmente habría cedido terreno y aceptado los términos para terminar con su contrato.

El portero de 31 años ya se habría ido a despedir de sus compañeros al lugar de entrenamiento de la institución y su rumbo, por el momento, sería desconocido, aunque para Millonarios esto ya no sería un problema.

Reemplazo de Guillermo de Amores en Millonarios

Se trata de Javier Nicolás Burrai, quien nació en Buenos Aires, Argentina, y tiene 35 años. Su equipo actual es Sarmiento de Junín, del mismo balompié gaucho. Su contrato en esta institución está cerca de terminar.

“JAVIER BURRAI (35) está en el radar de Millonarios FC de Bogotá. El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano mantiene contrato con Sarmiento de Junín hasta el 31 de diciembre”, dijo Olsen, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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¿Cómo le fue a Francisco Chaverra con Santa Fe?

En su paso por Santa Fe durante el primer semestre de la Liga Betpay 2024, antes de salir hacia Medellín, consiguió sumar 28 partidos, más de 2.200 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con cinco goles y tres asistencias.