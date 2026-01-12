Medellín barrió la casa: ocho salidas confirmadas para la temporada 2026

Independiente Medellín sigue moviendo la plantilla de cara a la temporada 2026. El equipo poderoso al mando de Alejandro Restrepo sabe que tiene la obligación de ser protagonista en la Liga Betplay y la Copa Libertadores y por ello anunció una fuerte renovación en su plantilla.

Después de anunciar las llegadas de Didier Moreno, Salvador Ichazo, Yony González y la renovación de Kevin Mantilla, se esperaba que los rojos dieran a conocer la lista de bajas. Todo esto en medio de los rumores sobre una profunda renovación en el equipo.

Por ello, este lunes 12 de enero el DIM confirmó la salida de varios jugadores de cara a la temporada 2026. Luis Sandoval y Jaime Alvarado continuarán su carrera deportiva en condición de préstamo por un año. Ambos futbolistas seguirán en la Liga Betplay, pero con otros equipos.

El 'Chino' Sandoval jugará en el Deportes Tolima y Alvarado en el Once Caldas, ambos con opción de compra. Por otro lado, Malcom Palacios fue cedido a préstamo por un año al Orsomarso S.C., en una operación que no contempla opción de compra.

En otras noticias

Uno de los nombres que se esperaba que resolviera su salida era el de Jarlan Barrera. El atacante finalizó su vínculo contractual con el poderoso y junto a Fáiner Torijano, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega y Ménder García no continuarán en el onceno antioqueño.

Entre las situaciones que faltan por definir desde el cuadro paisa se menciona la chance de que Daniel Cataño pueda sumarse al equipo. El futbolista manifestó su deseo de no seguir en Bolívar y se habla de que sus opciones para volver a Colombia son el DIM y Deportivo Cali.

Cabe recordar que el elenco paisa tendrá los primeros retos de alto nivel en el mes de febrero. Los rojos jugarán la primera serie por la fase 2 de la Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay. Un duelo que deberán superar para seguir en camino hacia la fase de grupos.

Por ahora, el DIM trabaja en lo que será su preparación para el estreno en la Liga Betplay. Los rojos debutarán ante Deportivo Pasto en suelo nariñense, el próximo domingo 18 de enero.