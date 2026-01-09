Medellín se ilusiona; ganaría una millonada con importante fichaje al Palmeiras

El mercado de fichajes no se detiene y los futbolistas colombianos siguen siendo protagonistas, no solo con movimientos en la Liga BetPlay sino también en el balompié de otros países, así lo dejó en evidencia una reciente información que deja al Independiente Medellín con una gran expectativa.

El equipo ‘poderoso de la montaña’, que alista su nómina para lo que serán los retos del 2026 donde afrontará la fase previa de la Copa Libertadores, podría tener un ingreso de dinero importante en este mercado de fichajes gracias a una suculenta oferta del Palmeiras de Brasil.

Edwuin Cetré suena para Palmeiras y el DIM ganaría una millonada

Desde territorio brasileño revelaron que Palmeiras tiene en su radar al delantero colombiano Edwuin Cetré, quien actualmente juega para Estudiantes de La Plata, pero que el 50 % de su ficha pertenece al Deportivo Independiente Medellín, así lo confirmó el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa 'La FM Más Fútbol' de RCN Radio.

Los reportes indican que el ‘Verdao’ estaría dispuesto a poner 7 millones de dólares por el fichaje del extremo caleño de 28 años, así que una negociación exitosa entre Estudiantes y Palmeiras significaría un ingreso muy importante para el conjunto dirigido por el técnico Alejandro Restrepo.

Las otras opciones que maneja el Palmeiras para reforzar su ataque

El reciente subcampeón de la Copa Libertadores quiere sumar un delantero a su plantilla y estudia también la chance de tener en sus filas a otro colombiano, se trata de Jhon Arias, sin embargo, esta opción parece ser más complicada de concretar por el deseo que tendría el jugador de la Selección Colombia por mantenerse en el fútbol del Viejo Continente, aunque su presente en el Wolverhampton no es el más destacado.

Por otro lado, el ‘Verdao’ también tiene en su radar al argentino Thiago Almada, mediocampista ofensivo que milita en el Atlético de Madrid y que al igual que Jhon Arias podría decantarse por permanecer en Europa, así que la opción más viable podría ser la de Cetré, una negociación que genera alta expectativa en el DIM.