Medellín confirmó el cuerpo técnico que acompañara a Amaranto Perea y cuándo comenzará su trabajo

Deportivo Independiente Medellín confirmó este martes 26 de mayo a Luis Amaranto Perea como su nuevo director técnico para asumir los retos a partir del segundo semestre de 2026, después de que termine la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

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Según se explicó, Perea, que fue presentado oficialmente, firmará su contrato por dos años y el conjunto 'poderoso' será su tercera experiencia como entrenador, teniendo en cuenta que ya estuvo al frente de Atlético de Madrid Cadete C, Itagüí Leones y Junior de Barranquilla.

"Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de mayores en la Copa del Mundo", se explicó en el comunicado.

El cuerpo técnico de Amaranto Perea en Medellín

En el comunicado de presentación, Deportivo Independiente Medellín también dio a conocer los nombres de los demás integrantes del cuerpo técnico de Luis Amaranto Perea.

Al entrenador lo acompañarán Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, mientras que Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez se desempeñarán como preparadores físicos.

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"Con el objetivo de avanzar en la planeación de la conformación de la plantilla y el fortalecimiento de los procesos deportivos del club. Luis Amaranto ha designado a un cuerpo técnico competente y con experiencia en el fútbol profesional colombiano, que iniciará labores tras el regreso del plantel a la ciudad, luego de su participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. El equipo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos", se explicó.