OFICIAL: Amaranto Perea es nuevo DT de Medellín

Amaranto Perea, ex defensor con importante paso por Colombia y el Atlético de Madrid, decidiría asumir un nuevo reto como director técnico y lo haría nada más que con el equipo de sus amores y el que lo formó como futbolista profesional, Independiente Medellín.

Tras la salida de Alejandro Restrepo, las directivas del club comenzaron a sondear distintos entrenadores, entre los cuales se encontraba Leonel Álvarez, pero también Luis Amaranto Perea, un referente de la institución que, aunque está comprometido en este momento con la 'tricolor', aceptó el cargo después de una serie de consultas.

Presentación oficial de Amaranto Perea como DT de Medellín

La Copa Mundial todavía no ha empezado y el mercado de fichajes ya se empieza a mover con protagonismo colombiano, ya que la Selección Colombia y Néstor Lorenzo se quedarían sin Amaranto Perea.

El ex jugador de 47 años es quien es hoy en día gracias a Independiente Medellín, el equipo que le abrió las puertas, lo formó como profesional, le dio paso a convertirse en técnico, comandar a la Selección Colombia hasta el Mundial y ahora le abre las puertas nuevamente para que auspicie como estratega.

Tras la salida de Alejandro Restrepo, las directivas del club comenzaron a sondear distintos entrenadores, entre los cuales se encontraba Leonel Álvarez, pero también Luis Amaranto Perea, un referente de la institución que, aunque está comprometido en este momento con la 'tricolor', aceptó el cargo después de una serie de consultas.

Luis Amaranto Perea se desvincularía de la Selección Colombia una vez su participación llegue a final en el Mundial 2026 y llegaría al FPC para firmar un contrato de dos años. Mientras tanto, el cuerpo técnico que él conforme, trabajaría durante la pretemporada con los jugadores que continúen en el equipo.

Cuerpo técnico de Amaranto Perea

Luis Amaranto ha designado un cuerpo técnico competente y con experiencia en el fútbol profesional colombiano, que iniciará labores tras el regreso del plantel a la ciudad luego de su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

El equipo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos.

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¿Cuándo debutó Amaranto Perea con Medellín?

Amaranto Perea se formó en las divisiones menores del 'poderoso de la montaña' y fue aquí mismo donde inició su camino como futbolista profesional en la temporada 2002, mismo año en el que logró salir campeón del torneo de clausura.