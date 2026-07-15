Medellín confirmó su quinto fichaje para el segundo semestre de 2026

Deportivo Independiente Medellín sigue sumando refuerzos a su nómina para disputar la competencia del segundo semestre de 2026, en el que tendrá como gran novedad la presencia de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico.
Este miércoles 15 de julio, el equipo antioqueño confirmó la contratación de un nuevo defensa central. Se trata de Alfonso Simarra Valdez, quien regresa al Fútbol Profesional Colombiano, luego de un exitoso paso por Venezuela, en donde defendió los colores de la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club.
Medellín será el quinto club de Simarra en Colombia, luego de haber hecho parte de Barranquilla Fc, Junior, Alianza Fc y Deportes Tolima.
"El defensor colombiano llega procedente de UCV de Venezuela para reforzar nuestra zona defensiva con su fortaleza, seguridad y compromiso. Alfonso firmó su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años y desde hoy hace parte del plantel profesional que afrontará los retos deportivos del segundo semestre", compartió Medellín en la presentación de Simarra.
Refuerzos de Medellín
Alfonso Simarra se convierte en el quinto refuerzo de Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026.
El cuadro antioqueño, además de su nuevo director técnico Luis Amaranto Perea, ya había anunciado a Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Carlos Lucumí y Joaquín Varela.