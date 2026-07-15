Dimayor confirmó estadio de Nacional para la Copa BetPlay y actualizó programación de Fase 1B

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano actualizó la programación de la fase 1B (Octavos de final) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026.
La actualización se realizó, después de que se confirmaran los estadios en los que jugarán como local Atlético Nacional e Internacional de Bogotá.
El equipo 'verdolaga' disputará su serie contra Tigres en el Estadio Cincuentenario, mientras que Inter de Bogotá lo hará en el Estadio Olaya Herrera.
Cambios en la programación de la Copa BetPlay
Copa BetPlay Fase 1B
Martes 21 de julio
Nacional Vs Tigres
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Cincuentenario
Internacional de Bogotá Vs Internacional de Palmira
Hora: 5:00 P.M.
Estadio Olaya Herrera
América Vs Real Cartagena
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Pascual Guerrero
Programación completa Fase 1B de la Copa BetPlay
Martes 21 de julio
Nacional Vs Tigres
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Cincuentenario
Internacional de Bogotá Vs Inter de Palmira
Hora: 5:00 P.M.
Estadio Olaya Herrera
Tolima Vs Quindío
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro
Once Caldas Vs Envigado
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Palogrande
Pasto Vs Bogotá FC
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Departamental Libertad
América Vs Real Cartagena
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Pascual Guerrero
Miércoles 22 de julio
Junior Vs Barranquilla Fc
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Romelio Martínez
Por definir
Santa Fe Vs Unión Magdalena