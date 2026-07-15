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Dimayor

Dimayor confirmó estadio de Nacional para la Copa BetPlay y actualizó programación de Fase 1B

La Fase 1B de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026 disputará sus partidos de ida entre el 21 y 22 de julio.
Daniel Zabala
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Atlético Nacional 2026 // Colprensa

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano actualizó la programación de la fase 1B (Octavos de final) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026.

La actualización se realizó, después de que se confirmaran los estadios en los que jugarán como local Atlético Nacional e Internacional de Bogotá.

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El equipo 'verdolaga' disputará su serie contra Tigres en el Estadio Cincuentenario, mientras que Inter de Bogotá lo hará en el Estadio Olaya Herrera.

Cambios en la programación de la Copa BetPlay

Copa BetPlay Fase 1B

Martes 21 de julio

Nacional Vs Tigres

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Cincuentenario

Internacional de Bogotá Vs Internacional de Palmira

Hora: 5:00 P.M.

Estadio Olaya Herrera

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América Vs Real Cartagena

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Pascual Guerrero

Programación completa Fase 1B de la Copa BetPlay

Martes 21 de julio

Nacional Vs Tigres

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Cincuentenario

Internacional de Bogotá Vs Inter de Palmira

Hora: 5:00 P.M.

Estadio Olaya Herrera

Tolima Vs Quindío

Hora: 6:00 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro

Once Caldas Vs Envigado

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Palogrande

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Pasto Vs Bogotá FC

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Departamental Libertad

América Vs Real Cartagena

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Pascual Guerrero

Miércoles 22 de julio

Junior Vs Barranquilla Fc

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Romelio Martínez

Por definir

Santa Fe Vs Unión Magdalena

En esta nota

Dimayor Copa Betplay Fútbol Colombiano Atlético Nacional