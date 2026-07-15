Medellín confirmó su fichaje más esperado del 2026: delantero firmó por un año

Después del Mundial del 2026 con Luis Amaranto Perea como el asistente técnico de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, Amaranto empezó a trabajar con el Deportivo Independiente Medellín. Los antioqueños confirmaron al exdefensor central como el nuevo entrenador antes de que iniciara el camino mundialista.

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Para este segundo semestre, Medellín no puede volver a fallar y tendrá que ser protagonista sellando la clasificación para los cuadrangulares semifinales. La obligación es volver a una final y ganarla. La relación con la afición no parece la mejor y solo un título podría ayudar a mejorar la confianza entre las partes.

En el mercado de fichajes, Medellín aseguró la llegada de Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani y Juan José Córdoba. Sin embargo, faltaba el fichaje que venían buscando desde hace algunos libros de pases: Jeison Medina que ya se despidió de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

JEISON MEDINA ES NUEVO JUGADOR DEL MEDELLÍN

Hace algunos días, Alexis Rodríguez había informado que hace algunos semestres Medellín estaba buscando contratar a Jeison Medina, delantero de Liga de Quito y que pasó recientemente en Independiente del Valle. El atacante antioqueño estaba a pocos detalles de llegar a la institución ‘Poderosa’.

Medellín tenía que buscar la manera de convencer a Liga de Quito que no quería venderlo, sino que pretendían una cesión. Bajo ese panorama tendría que haber un acuerdo entre las partes para definir la contratación del atacante antioqueño que inició su carrera en Leones de Itagüí.

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Alexis Rodríguez escribió este martes 14 de julio en su cuenta de X que Jeison Medina firmaba su respectivo contrato con el Medellín este mismo día. El delantero llegará con un préstamo costoso por un año con opción de compra que podrían activar si tiene una buena temporada.

En ese sentido, el Medellín ya tiene definido a dos delanteros y uno de ellos que venían buscando desde hace algunos semestres. Carlos Lucumí y Jeison Medina competirán en el ataque después de la salida confirmada de Francisco Fydriszewski.

Liga de Quito envió un mensaje confirmando la salida de Jeison Medina. El cuadro ecuatoriano deseó suerte en este nuevo destino de Medina, “¡gracias, Jeison, por tu entrega, profesionalismo y compromiso! Éxitos en tu nuevo destino”.

ASÍ LE FUE A JEISON MEDINA EN LIGA DE QUITO

Además de jugar en Liga de Quito, Jeison Medina también estuvo en Independiente del Valle antes de jugar con los ‘Albos’. El presidente de Liga, Isaac Álvarez afirmó que, “él va a préstamo, es una decisión particularmente de él jugador y se entiende, él busca más minutos".

A lo largo del 2025 y el primer semestre del 2026, Jeison Medina alcanzó a disputar 49 partidos, marcó seis goles y asistió en dos ocasiones. Sin duda alguna, son números que no ilusionaron mucho en Liga de Quito y que tendrá que mejorar en su paso por el Medellín de vuelta a Colombia.

De hecho, fue en el país en donde tuvo mejores resultados, sobre todo en América de Cali siendo campeón en el 2019 y en el Deportivo Pasto. Luego dio el salto a Catar y en Ecuador firmando con Aucas, Independiente del Valle y recientemente Liga de Quito.

LA DESPEDIDA DE JEISON MEDINA DE LIGA DE QUITO

Jeison Medina jugará por un año en el Medellín y podría tener la oportunidad de regresar a Liga de Quito si no pagan la opción de compra. Seguirá siendo propiedad del cuadro quiteño mientras juega la Liga BetPlay 2026-II. El delantero también se despidió del cuadro ecuatoriano aceptando que no fueron los mejores números, pero que aportó y que trató de dar lo mejor siempre.

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En conversación con el periodista Óscar Portilla, Jeison Medina sentenció que, “creo que una montaña rusa de resultados, de emociones, de sensaciones, creo que el primer semestre estuvo bueno, independientemente de los pocos o muchos goles que haya anotado, creo que aporté otras cosas, llegamos a una semifinal de Copa Libertadores, una final de Copa Ecuador, peleamos hasta lo último la liga, entonces creo que eso es importante. Tuve un segundo semestre con poca participación, pero me voy tranquilo, di siempre lo mejor de mí, te salgan o no salgan las cosas".