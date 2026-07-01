Junior prepara la compra de otro jugador de un rival de la Liga Betplay

Junior de Barranquilla comenzó de manera oficial su pretemporada con los jugadores llegando de su respectivo descanso tras salir campeones de la Liga Betplay para realizarse los exámenes médicos pertinentes y comenzar con los trabajos físicos.

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En este reintegro se vieron figuras como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel, Yimmi Chará y Mauro Silveira. Por el momento la base de futbolistas campeones se mantiene sólida, pero Alfredo Arias la quiere seguir fortaleciendo, por lo cual habría solicitado que se llevara a cabo la opción de compra de Yeison Suárez.

Junior le comprará jugador a Pereira

El cuadro 'tiburón' ha dado noticias bastante alentadoras desde que levantó su estrella #12, primero al renovar a Alfredo Arias por una temporada más y ahora trabajan en los refuerzos de la plantilla de jugadores, en donde quieren seguir contando con Yeison Suárez y por lo cual estarían preparando la oferta por la opción de compra.

Junior llegará a defender el título e irá en busca del tricampeonato, tal como lo dio a conocer Alfredo Arias en la rueda de prensa después de quedar campeón y en la búsqueda de este objetivo, habría algunas renovaciones en la plantilla.

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Por el momento no se han hecho oficiales contrataciones o salidas, pero si se ha venido trabajando fuertemente con respecto a las renovaciones de jugadores que formaron parte del proceso campeón, tal como el lateral Suárez, quien llegó en condición de préstamo desde Deportivo Pereira por un año.

El defensor caleño de 28 años tenía contrato con el conjunto 'matecaña' hasta la temporada 2028, pero el 'tiburón', al ejecutar la opción de compra, le habría hecho firmar un nuevo vínculo por tres años, es decir hasta junio de 2029.

¿Cómo le fue a Yeison Suárez con Junior?

El lateral izquierdo arribó al equipo de Alfredo Arias en el semestre de clausura de la temporada 2025 y se convirtió en una pieza fundamental en el equipo, habiendo logrado sumar 56 partidos, más de 4.700 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se consiguió coronar campeón de la Liga Betplay en dos ocasiones, marcar un gol y colocar siete asistencias.

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Alfredo Arias quiere la continuidad de Lucas Monzón

El director técnico Alfredo Arias, también de origen uruguayo, sería uno de los más interesados en que se concrete la continuidad del defensa central, cuyo contrato finaliza muy pronto.

“A Lucas Monzón se le vence el contrato el próximo 30 de junio; Alfredo Arias apunta a su continuidad, pero le apareció competencia de un grande de Uruguay. Peñarol de Uruguay lo pretende”, dijo al respecto el periodista José Hugo Illera, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.