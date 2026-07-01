Lucas González tendría listo su primer fichaje para Nacional: pedido expreso y negociaciones

Terminó el primer semestre de la Liga BetPlay 2026 y antes de encarar el segundo torneo, ya se dio una de las sorpresas más grandes en el rentado local. Deportes Tolima se quedó en las semifinales y fue el único club que sigue en la Copa Libertadores. Sin embargo, Lucas González salió de la institución y firmó contrato con Atlético Nacional.

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Entre los retos más grandes, tendrá que conseguir títulos en un club que está diseñado para ganar trofeos y de lo contrario, sería un fracaso como lo fue en el primer semestre y en el 2025. En el 2026 disputaron la final y cayeron contra Junior con un marcador global de 1-3.

Bajo ese panorama, Lucas González tendrá que elegir a los mejores fichajes para no perder terreno en un semestre en el que Nacional debe volver a generar confianza a sus hinchas con resultados ideales. Ya suenan dos jugadores que pediría el bogotano.

CAMPEÓN CON JUNIOR SERÍA EL ELEGIDO POR LUCAS GONZÁLEZ

Mucho se ha hablado del mercado de fichajes de la Liga BetPlay a la espera de algún referente o una contratación bomba para Nacional. Lucas González tendrá que elegir y ya ha puesto los ojos en el regreso de Yeicar Perlaza, jugador actual de Independiente Santa Fe.

Sin embargo, no solo podría tener a Yeicar Perlaza, sino que, por pedido expreso de Lucas González, el cuadro antioqueño podría buscar el fichaje de Jesús Rivas. El volante que pertenece al Junior de Barranquilla fue dirigido por Lucas en su etapa con Águilas Doradas.

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Por haber coincidido en Águilas y, al ser uno de los jugadores que más confianza tuvo en la era de Lucas González en el cuadro antioqueño, el entrenador bogotano quiere volver a tenerlo, de acuerdo con información de Felipe Sierra.

Y es que, por solicitud expresa del entrenador bogotano, ya hay interés oficial en Jesús Rivas que fue bicampeón con Junior de Barranquilla. Seguramente el mediocampista saldrá de la institución atlanticense y podría ser el próximo fichaje por parte de Atlético Nacional.

Según la información de Felipe Sierra, Lucas González hará un primer intento para convencer al Junior y al jugador. Sería un préstamo de un año con opción de compra. Habrá que esperar cómo avanza la situación con el volante ex Águilas Doradas.

NACIONAL NO SERÍA EL ÚNICO INTERESADO EN EL FICHAJE DE JESÚS RIVAS

Las cosas cambiaron cuando llegó Lucas González y de ser un simple interés, Jesús Rivas es ahora un pedido expreso por parte del entrenador bogotano con el que compartió en Águilas Doradas. No obstante, cerrar su fichaje no parece sencillo, dado que Nacional no está solo en la pelea por contratar a Rivas.

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Además de Nacional con Lucas, los interesados en fichar a Jesús Rivas son Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima quienes preguntaron por sus condiciones. Sin embargo, la salida del entrenador del cuadro tolimense podría cambiar el interés de los ‘Pijaos’ que ahora tendrán a Sebastián Oliveros como director técnico.