Medellín derrotó a Fortaleza y sueña con entrar al grupo de los ocho

Deportivo Independiente Medellín derrotó este sábado 25 de abril 1-0 a Fortaleza en partido válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay y sueña con clasificar a los playoffs.

El equipo antioqueño se impuso gracias a un solitario gol de Yony González.

Con la victoria, Medellín llegó a 26 puntos y se ubica en la novena posición, ya que tiene una diferencia de gol de +3. Deportivo Cali se queda con la octava casilla al tener las mismas 26 unidades y una diferencia de +4 en cuanto a los goles.

Medellín luchó para ganar

En el primer tiempo, Medellín no encontró cómo quebrar el orden defensivo de Fortaleza. Los antioqueños trataron de generar peligro con centros de costado, pero la defensa rival se mostró segura en el juego aéreo.

Daniel Cataño se convirtió en el jugador más determinante en el conjunto poderoso, pero nunca encontró un socio para combinarse y llegar al área rival con riesgo.

Por otro lado, Fortaleza se replegó y con juego rápido por las bandas asustó a Medellín en repetidas ocasiones.

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En el segundo tiempo, Medellín, con más desespero que juego elaborado, arrinconó a Fortaleza en su propio terreno.

Los antioqueños lanzaron constantes centros, hasta que en el minuto 86 Yony González, después de una serie de rebotes, logró poner el 1-0 final.

Tras las victoria, Medellín buscará la clasificación a los playoffs en la fecha 18 recibiendo en el estado Atanasio Girardot a Águilas Doradas.