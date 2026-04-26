James Rodríguez, elegido 'Man of the Match' en el Minnesota United

James Rodríguez aprovechó este sábado 25 de abril su primera titularidad con el Minnesota United en la MLS para demostrar toda su calidad y habilidad dentro del terreno de juego, a pesar de la derrota de su equipo en condición de local 0-1 ante LAFC.

El colombiano fue inicialista y estuvo en el gramado del Allianz Field durante 63 minutos.

Durante el tiempo en cancha, James se destacó por generar las opciones de mayor peligro de su equipo. Rodríguez logró seis remates, de los cuales dos fueron directamente al arco contrario y uno fue bloqueado.

Además, el colombiano creó una gran asistencia de gol que desperdició su compañero Kelvin Yeboah. También registró 84% de precisión en sus pases al acertar 49 de 58, de los cuales 35 fueron en campo rival.

James Rodríguez, elegido 'Man of the Match'

Lo hecho por James Rodríguez fue reconocido por los aficionados del Minnesota United, que votaron para elegirlo como el 'Man of the Match'.

Con un puntaje de 7.8 para el portal internacional Sofa Score, el colombiano fue destacado como el mejor jugador del Minnesota, a pesar de la derrota.

Próximo partido de James y Minnesota

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James Rodríguez podría volver a tener actividad con el Minnesota United este martes 28 de abril en el duelo contra San José Earthquakes por los octavos de final de la U.S. Open Cup.

Por MLS, el próximos compromiso está programado para el sábado 2 de mayo frente a Columbus Crew.