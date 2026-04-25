Medellín tomó decisión para la Copa Libertadores tras salida de Restrepo

Independiente Medellín vuelve a entrar en el "ojo del huracán" al darse a conocer una inesperada noticia para la Copa Libertadores con el objetivo de darle "vuelta a la página" del despido de Alejandro Restrepo.

El 'poderoso de la montaña' afrontará sus últimos duelos de Liga Betplay bajo el mando de Sebastián Botero, quien será el DT interino junto a Francisco Nájera, quienes también estarían en el enfrentamiento ante Cusco por la Copa Libertadores, partido especial en donde además se celebrará el día de los niños con ingreso gratuito.

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Medellín hizo anuncio especial para los hinchas que quieran ir al partido contra Cusco

El equipo antioqueño hizo oficial, a través de sus redes sociales, la salida de Restrepo el martes 21 de abril, causando sorpresa en todos los fanáticos e incluso rivales, ya que se esperaba que al menos terminara el semestre.

Sin embargo, las directivas del club no se quedaron de "brazos cruzados" y comenzaron a buscar reemplazo de una vez, en donde aparecen importantes nombres como el de Juan Carlos Osorio, Alberto Gamero y Leonel Álvarez.

Por el momento, mientras se soluciona el tema de los directores técnicos que están en carpeta y podrían llegar a ser contratados, el club quiere reivindicarse con su hinchada y seguir sintiendo su apoyo, en especial en un partido especial de Copa Libertadores.

El cuadro paisa está obligado a sumar de a tres unidades frente a Cusco, un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y en donde justamente buscan llenar las gradas para intimidar al rival, pero también para demostrar que no se olvidan de los fanáticos y por lo cual se dará ingreso gratuito a los niños menores de 13 años, en busca de conmemorar también el día del niño.

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¿Cuándo es el partido de Medellín vs Cusco en Copa Libertadores?

El encuentro entre DIM y el conjunto peruano se llevará a cabo el jueves 30 de abril sobre las 21:00 hora Colombia en el Estadio Atanasio Girardot.

¿Cómo le fue a Restrepo dirigiendo a Medellín?

El entrenador de 44 años llegó a Medellín durante el semestre de clausura de la temporada 2024 tras su paso por Alianza Lima. Desde entonces, logró dirigir en 110 partidos, dejando un salado de 47 victorias, 36 empates y 27 derrotas, en donde justamente se encuentran dos finales contra Santa Fe y Nacional.