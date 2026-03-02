Medellín está complicado: cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín ha tenido un pobre inicio de temporada en la Liga BetPlay-I de 2026 al registrar solo siete puntos, luego de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.
El bajo rendimiento del conjunto antioqueño le permite estar en la posición 16 y luego de perder ante Atlético Bucaramanga en la novena fecha comprometió considerablemente la clasificación a los playoffs.
Cuenta de Medellín para clasificar en Liga BetPlay
Para lograr la clasificación a la siguiente ronda de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín deberá sumar, como mínimo 23 puntos de 30 que tiene pendiente.
Lo complicado para el cuadro poderoso es el calendario y los rivales, ya que en condición de local se medirá con Junior de Barranquilla, América de Cali, Atlético Nacional, Fortaleza y Águilas Doradas.
Adicionalmente, como visitante Medellín chocará con Jaguares, Santa Fe, Once Caldas y Alianza Fc.
Finalmente, el cuadro antioqueño tendrá que administrar su nómina, ya que también tiene compromiso a nivel internacional, ya que chocará con Juventud de Uruguay en la fase previa 3 de la Copa Libertadores.
Calendario de Medellín
Fecha 11
Jaguares Vs Medellín
Fecha 12
Medellín vs Junior
Fecha 13
Santa Fe Vs Medellín
Fecha 14
Medellín Vs América
Fecha 15
Once Caldas Vs Medellín
Fecha 16
Medellín Vs Atlético Nacional
Fecha 17
Alianza Fc Vs Medellín
Fecha 10 - Aplazado
Medellín Vs Boyacá Chicó
Fecha 18
Medellín Vs Fortaleza
Fecha 19
Medellín Vs Águilas Doradas