Medellín está complicado: cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín ha tenido un pobre inicio de temporada en la Liga BetPlay-I de 2026 al registrar solo siete puntos, luego de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

El bajo rendimiento del conjunto antioqueño le permite estar en la posición 16 y luego de perder ante Atlético Bucaramanga en la novena fecha comprometió considerablemente la clasificación a los playoffs.

Lea también Bucaramanga hunde al Medellín; valiosa victoria en el Atanasio Girardot

Cuenta de Medellín para clasificar en Liga BetPlay

Para lograr la clasificación a la siguiente ronda de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín deberá sumar, como mínimo 23 puntos de 30 que tiene pendiente.

Lo complicado para el cuadro poderoso es el calendario y los rivales, ya que en condición de local se medirá con Junior de Barranquilla, América de Cali, Atlético Nacional, Fortaleza y Águilas Doradas.

Adicionalmente, como visitante Medellín chocará con Jaguares, Santa Fe, Once Caldas y Alianza Fc.

Finalmente, el cuadro antioqueño tendrá que administrar su nómina, ya que también tiene compromiso a nivel internacional, ya que chocará con Juventud de Uruguay en la fase previa 3 de la Copa Libertadores.

Lea también Duro golpe para el Medellín: referente se rompió el ligamento

Calendario de Medellín

Fecha 11

Jaguares Vs Medellín

Fecha 12

Medellín vs Junior

Fecha 13

Santa Fe Vs Medellín

Fecha 14

Medellín Vs América

Fecha 15

Once Caldas Vs Medellín

Fecha 16

Medellín Vs Atlético Nacional

Fecha 17

Alianza Fc Vs Medellín

Fecha 10 - Aplazado

Medellín Vs Boyacá Chicó

Fecha 18

Medellín Vs Fortaleza

Fecha 19

Medellín Vs Águilas Doradas