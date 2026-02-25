Medellín explotó y denunció a árbitros: "es un club muy cansón"

Sigue la polémica en el Fútbol Colombiano por el manejo arbitral de diferentes compromisos y ahora, los clubes inician a pronunciarse sobre los casos en los que se han visto afectados.

El Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre los hechos ocurridos al finalizar el reciente encuentro frente a Llaneros FC, correspondiente al fútbol profesional colombiano. En el documento, el club antioqueño aseguró que ya inició actuaciones institucionales para esclarecer lo sucedido y defender la transparencia de la competencia.

Según informó la institución, al término del compromiso algunos integrantes del equipo arbitral habrían dirigido expresiones consideradas inapropiadas hacia miembros del staff técnico del Medellín. Entre las frases señaladas se encuentra: “El Medellín es un club muy cansón, sigan de cansones, ustedes son muy cansones, sigan mandando carticas y quejas”, palabras que, de acuerdo con el club, fueron escuchadas por varios de sus representantes.

Desde el DIM manifestaron que este tipo de comentarios resultan contrarios al respeto institucional que debe regir en el fútbol profesional colombiano. Por ello, la directiva expresó su preocupación y dejó claro que su postura busca defender el trato adecuado entre todos los actores del campeonato.

En ese sentido, el club informó que envió una comunicación formal a la Federación Colombiana de Fútbol, a través de la Comisión Arbitral, solicitando la revisión de lo ocurrido. La solicitud también apunta a fortalecer los procesos de transparencia y los criterios relacionados con las designaciones arbitrales en el torneo.

El Medellín enfatizó que la gestión realizada no responde a una reacción emocional ni al resultado deportivo del partido, sino a su responsabilidad institucional de proteger la integridad de la competencia y el respeto por el escudo del equipo.