Medellín no mejora; doloroso empate como local con Pereira

Deportivo Independiente Medellín sigue sin mejorar en la Liga BetPlay y este sábado 14 de febrero rescató un sufrido empate en condición de local 1-1 con Deportivo Pereira en partido válido por la fecha 7.

Léider Berrío, por los poderosos, y Marco Pérez, por los matecañas, marcaron los goles del compromiso.

En el primer tiempo, en Medellín fueron constantes las imprecisiones, a pesar de tener mayor posesión del balón. Por otro lado, Deportivo Pereira aprovechó el desespero de los locales para generar peligro y abrir el marcador.

Al minuto 24, el conjunto matecaña encontró la anotación, tras una acción que tuvo como protagonista a Walmer Pacheco.

El lateral desbordó por la banda derecha hasta encontrar un espacio para lanzar un centro a ras de piso con destino de Marco Pérez.

El experimentado atacante, después de un leve resbalón, sorprendió con un potente disparo de derecha que superó la resistencia del guardameta Eder Chaux para convertirse en gol.

Deportivo Independiente Medellín trató de reaccionar, pero las aproximaciones de Francisco Fydriszewski y John Montaño no tuvieron éxito.

Intenso segundo tiempo

En el segundo tiempo, Medellín, a pesar de tener un jugador menos, luego de la expulsión de Francisco Chaverra, saltó al gramado del estadio Atanasio Girardot con la intención de buscar el empate.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo arremetieron en contra del pórtico defensivo por Yimmy Gómez, pero todas las acciones de peligro fueron imprecisas o controladas por el guardameta de Deportivo Pereira.

Por otro lado, los matecañas se replegaron en su propio arco para defender la ventaja y solo tomaron respiros con acciones de juego directo y con la pelota quieta.

En el minuto 81, Medellín encontró el premio a su insistencia. Después de un tiro de esquina, un zaguero de Pereira no pudo despejar el esférico y se lo dejó servido a Léider Berrío, quien solo tuvo que empujar el balón para poner el 1-1.

En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visitará a Llaneros y Deportivo Pereira recibirá a Deportivo Pasto.