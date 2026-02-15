Técnico de Millonarios dio reporte médico de Contreras y Falcao: hay preocupación

Millonarios logró una importante victoria este sábado 14 de febrero en la fecha 7 de la Liga BetPlay al derrotar en condición de local 2-1 a Llaneros.

A pesar del triunfo, el compromiso disputado en el estadio El Campín dejó preocupado al director técnico Fabián Bustos, teniendo en cuenta los problemas físicos que sufrieron los delanteros Rodrigo Contreras y Falcao García y el defensor central Andrés Llinás.

Contreras dejó el terreno de juego sobre el minuto 30 al sentir un "pinchazo" en la parte posterior de la pierna izquierda.

Una situación similar sufrió Falcao García, pero cerca al minuto 45 y en la parte trasera del muslo de la pierna derecha.

Por otro lado, Andrés Llinás no saltó al terreno de juego para el segundo tiempo por problemas físicos.

Fabián Bustos dio detalles de los jugadores lesionados

En rueda de prensa, el entrenador Fabián Bustos explicó lo sucedido con Rodrigo Contreras, Falcao García y Andrés Llinás.

"Jugamos muy seguido, Contreras y Falcao venían con una carga acumulada. Rodrigo estaba ahí al límite y teníamos que cuidarlo. Lo de Rodrigo no es tan grave, es una pequeña fatiga o contractura y lo sacamos por precaución. Lo de Rada da para un poquito más, perdimos a dos hombres en el primer tiempo", dijo.

"Llinás venía con molestias por tantos minutos jugados", explicó el estratega.

Semana larga de trabajo

Por otro lado, Fabián Bustos explicó el plan de trabajo que tendrá Millonarios en la semana de entrenamientos antes de enfrentar a Internacional de Bogotá en la fecha 8.

"Lo que más necesitamos es trabajar todos los aspectos, la parte defensiva, la festación y la definición. Me gusta mucho trabajar la finalización. Todos los aspectos del juego hay que trabajarlos. Es la primera semana en la que podremos hacer algo físico, les digo a los jugadores que hay que llegar bien a los partidos. Me gusta trabajar lo específico y preparar el partido dependiendo el rival", afirmó.