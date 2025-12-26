Medellín renovará contrato y uno de sus futbolistas seguirá para 2026

El Deportivo Independiente Medellín fue uno de los equipos colombianos que logró avanzar a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, un boleto que obtuvo gracias a la su buena posición en la Tabla de Reclasificación de la Liga BetPlay.

El equipo ‘poderoso de la montaña’ terminó con ese consuelo de ir al certamen internacional tras sumar dos subcampeonatos en este 2025, recordando que alcanzó las finales de copa y deLiga BetPlay, sin obtener éxito en las series ante Santa Fe y Nacional, respectivamente.

Medellín acordó la continuidad de uno de sus futbolistas

Las directivas y el cuerpo técnico del conjunto rojo de Antioquia lograron llegar a un acuerdo con Talleres de Córdoba para extender el préstamo que tenía el defensor Kevin Mantilla, que debía devolverse al club argentino para 2026, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.

Pese a no sumar muchos minutos en cancha con la camiseta del Medellín en este 2025, el entrenador Alejandro Restrepoquiere seguir teniendo a Mantilla en su nómina de jugadores sabiendo de su gran potencial futbolístico, por eso, el zaguero central seguirá en el Medellín para la siguiente temporada.

Los números y la trayectoria de Kevin Mantilla

El defensor colombiano de apenas 22 años, surgido en las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe, dio el salto al fútbol del extranjero en julio de 2023 cuando Talleres de Córdoba se fijó en el talento del bogotano, sin embargo, en la búsqueda de más minutos decidió aceptar la oferta que le hizo el Medellín el pasado febrero, en un club donde nuevamente tampoco pudo asentarse como titular.

Y es que Mantilla registró apenas 11 partidos en todo este año jugando para el Medellín, quedando a la sombre de otros defensas como José Ortíz, Jhon Alex Palacios, Daniel Londoño y Fáiner Torijano, este último quien no seguirá en la institución ‘poderosa’ para el 2026.