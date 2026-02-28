Medellín salió perjudicado por sanción de Dimayor

El 'poderoso de la montaña' vuelve a ser el centro de atención del Fútbol Profesional Colombiano, no solo por los malos resultados que ha obtenido en la Liga Betplay, sino porque fue justamente en la última fecha que disputaron contra Llaneros, la que les trajo consecuencias de Dimayor.

Independiente Medellín logró rescatar un valioso empate en condición de visitante contra Llaneros, pero este duelo le trajo consecuencias disciplinarias, principalmente a su gerente deportivo, Federico Spada, quien tendrá fechas de suspensión y una multa económica bastante alta.

Dimayor no tuvo piedad de Federico Spada

La fecha 8 de la Liga Betplay 2026 ha sido una de las que más ha dejado resultados sorpresivos y cambios en la tabla de posiciones, pero también polémicas de las cuales Dimayor ya se viene encargando y en donde justamente Medellín es uno de los perjudicados.

El duelo entre Medellín y Llaneros estuvo no solamente acompañado de una nómina alterna por parte del cuadro paisa, sino también por decisiones arbitrales que fueron bastante cuestionables a lo largo del partido.

Federico Spada precisamente se percató de este suceso y al finalizar del partido trató de tomar justicia por su propia mano encarando a los árbitros y diciéndoles "Ladrón, voy hacer una carta no van a volver a pitar, son una vergüenza", hecho que fue denunciado por los jueces ante la Dimayor, la cual ya se encargó de tomar medidas al respecto.

"Sancionar al señor Federico Spada, Gerente Deportivo de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con suspensión de tres (3) fechas y multa de cinco millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos quince pesos ($5.252.715), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 8ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Llaneros S.A. y El Equipo del Pueblo S.A".

Alejandro Restrepo también fue sancionado por Dimayor

El estratega fue castigado por "emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra oficial de partido".

Ante el castigo del Comité Disciplinario, Alejandro Restrepo no podrá dirigir a Medellín en los partidos contra Atlético Bucaramanga (fecha 9), Boyacá Chicó (fecha 10) y Jaguares (fecha 11).