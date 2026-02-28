Dimayor negó solicitud de Cúcuta y reafirmó dura sanción: nuevo problema en Liga BetPlay

Infortunadamente, Cúcuta Deportivo no ha contado con los resultados deseados en estas ocho jornadas que ha disputado en su regreso a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). De hecho, los malos marcadores que ha dejado terminaron por sentenciar el futuro de Nelson el ‘Rolo’ Flórez, quien había sido el entrenador ascendido.

Vea también: Ian Poveda jugará en el FPC: firmará con equipo bogotano

En su lugar llegó Richard Páez que, en dos partidos dirigidos ya consiguió una victoria en el campeonato al superar al Deportes Tolima en el Estadio General Santander. El club vive un momento complicado con la tabla del descenso y ahora por un tema de la Dimayor que significó un nuevo problema para la institución.

La Dimayor había sancionado al Estadio General Santander después de los altercados que se originaron en el clásico ante Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo utilizó el Artículo 42 para reducir la penalización impuesta por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano.

CÚCUTA PRETENDÍA REDUCIR LA SANCIÓN

El Comité Disciplinario había resuelto sancionar al Cúcuta Deportivo con tres fechas de suspensión parcial del General Santander con las tribunas Occidental Central Baja, además de una multa de diez salarios mínimo legal vigente, es decir, más de 17 millones de pesos.

Cúcuta había enviado un correo electrónico el 24 de febrero en el que interpuso un recurso de reposición ante la sanción de tres fechas de suspensión del General Santander. En el mensaje que recibió el Comité Disciplinario revelaron unas preguntas que envió el club pidiendo respuestas si altercados afuera de las canchas dan para ese tipo de sanciones o, “¿se valoraron correctamente los informes oficiales frente al informe policial?”.

Le puede interesar: Conmebol abrió investigación a Medellín tras debut en Copa Libertadores

También pidieron respuestas, dado que el juego inició y terminó en el momento que era, no hubo suspensión, el partido solo estuvo interrumpido por dos minutos y se continuó con el aval pertinente.

Sin embargo, el Comité afirmó que, “es por lo anterior, que el CDU de la FCF en el numeral 4, del artículo 84 define y sanciona las conductas impropias de espectadores, que para el caso en concreto derivaron en situaciones como el desprendimiento de una silla, tal como lo indica el informe presentado por el administrador del estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta y el lanzamiento de un cubo de hielo que impactó al camarógrafo del canal licenciatario”.

LA RESPUESTA CONTUNDENTE DEL COMITÉ DISCIPLINARIO

El ente que avala estas sanciones tomó la decisión de no reponer la sanción, que era lo que buscaba el cuadro cucuteño, “el Comité disciplinario del Campeonato decidió no reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 018 de 2026 y en consecuencia de ello confirma la sanción consistente en tres (3) fechas de suspensión parcial de plaza conforme se delimita a continuación (silla 01 de la Tribuna Occidental Central parte Alta) y (Tribuna Occidental Central Baja)”.

Lea también: Grandes del FPC hacen fuerte exigencia a Dimayor: perjudicaría a otros equipos

Además, la sanción económica continúa vigente, “y la multa de 10 SMLMV equivalente es diez y siete millones quinientos nueve mil cincuenta pesos ($17.509.050), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 3ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A.”.