Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partidazo entre Medellín y Nacional

En las horas de la noche de este sábado 11 de abril, Deportivo Independiente Medellín se enfrentó con Atlético Nacional en una nueva edición del clásico paisa, considerado por muchos como el mejor del fútbol profesional colombiano.



Formación del Medellín: Éder Chaux; Esneryder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Daniel Cataño, Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

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Alineaciones de ambos clubes

Formación de Nacional: David Ospina; William Tesillo, Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.



El compromiso empezó de una manera muy intensa. Apenas al minuto 3 del primer tiempo se marcó la apertura del marcador. Tras un error en salida de Atlético Nacional, Daniel Cataño apareció para marcar para Medellín.

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Despertar verde

Pero el 'verdolaga' se despertó y al 7 estampó la igualdad en los pies, después de un tiro de esquina, del extremo izquierdo Andrés Sarmiento. Los dirigidos por Diego Arias no quedaron conformes con la igualdad y enseguida llegó el 2 a 1.



Al minuto 9, los entrenados por Alejandro Restrepo intentaban salir con la pelota, pero tras una alta presión del adversario, la esférica le terminó quedando a Juan Manuel Rengifo. El mediocampista ofensivo anotó.

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El empate rojo

Después, ya al 26 del mismo primer tiempo, Daniel Londoño se atrevió a atacar y lanzó un remate de media distancia. David Ospina no pudo atajar y la bola se fue al fondo de la red. 2 a 2 acabó la etapa inicial.



En la etapa final, aunque hubo oportunidades de gol, solo se presentó un tanto más y fue para las arcas verdes. Un autogol de José Ortiz sentenció el 3 a 2 para Nacional. Tras este resultado, así quedó la tabla de posiciones del torneo:

Liga BetPlay - tabla de posiciones

Nacional – 37 pts Pasto - 31 Junior – 28 Tolima – 27 Once Caldas – 26 América – 24 Cali – 22 Internacional de Bogotá – 22 Águilas Doradas – 22 Millonarios – 21 Llaneros – 20 Bucaramanga – 19 Santa Fe – 19 Medellín – 17 Fortaleza – 16 Cúcuta – 15 Alianza – 15 Jaguares – 14 Chicó – 11 Pereira – 7









